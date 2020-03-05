Список нового состава Милли Меджлиса Азербайджана (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Пленум Конституционного суда утвердил результаты выборов, проведенных в Милли Меджлис 9 февраля, сообщает в четверг Trend.
На заседании Пленума было принято окончательное решение о проверке и утверждении результатов выборов в Милли Меджлис.
По результатам, избран 121 депутат от 125 избирательных округов Азербайджана.
Представляем список лиц, избранных депутатами Милли Меджлиса VI созыва:
1-й Шарур-Садаракский ИО - Васиф Талыбов
2-й Шарурский ИО - Иса Габиббейли
3-й Бабек-Кянгярли-Нахчыванский ИО - Саттар Мехбалыев
4-й Нахчыванский городской ИО - Эльдар Ибрагимов
5-й Шахбуз-Бабекский ИО - Сиявуш Новрузов
6-й Джульфа-Бабекский ИО - Ульвия Гамзаева
7-й Ордубад-Джульфинский ИО - Джаби Гулиев
8-й Бинагадинский первый ИО - Азай Гулиев
9-й Бинагадинский второй ИО - Кямаледдин Гафаров
10-й Бинагадинский третий ИО - Мадер Мусаев
11-й Гарадагский ИО - Айдын Гусейнов
12-й Гарадаг-Бинагади-Ясамальский ИО - Сабина Хасыева
13-й Хазар-Пираллахинский ИО - Рауф Алиев
14-й Хазарский ИО - Солтан Мамедов
15-й Ясамальский первый ИО - Ульви Гулиев
16-й Ясамальский второй ИО - Эркин Гадирли
17-й Ясамальский третий ИО - Эльнур Аллахвердиев
18-й Нариманов-Низаминский ИО - Расим Мусабеков
19-й Наримановский первый ИО - Хикмет Мамедов
20-й Наримановский второй ИО - Адиль Алиев
21-й Насиминский первый ИО - Малахат Ибрагимгызы
22-й Насиминский второй ИО - Асим Моллазаде
23-й Насими-Сабаильский ИО - Зияд Самедзаде
24-й Низаминский первый ИО - Кенуль Нуруллаева
25-й Низаминский второй ИО - Садагат Велиева
26-й Сабунчинский первый ИО - Фазиль Мустафа
27-й Сабунчинский второй ИО - Алиаббас Салахзаде
28-й Сабунчинский третий ИО - Эльдар Гулиев
29-й Сабаильский ИО - Нигяр Арпадараи
30-й Сураханский первый ИО - Севиндж Фаталиева
31-й Сураханский второй ИО - Фарадж Гулиев - Этибар Алиев
32-й Сураханский третий ИО № 32 - Афет Гасанова
34-й Хатаинский второй ИО - Михаил Забелин
36-й Хатаинский четвертый ИО - Гудрат Гасангулиев
37-й Низаминский первый ИО (Гянджа) - Парвин Керимзаде
38-й Низаминский второй ИО (Гянджа) - Нагиф Хамзаев
39-й Кяпазский первый ИО (Гянджа) - Мушфиг Джафаров
40-й Кяпязский второй ИО (Гянджа) - Муса Гулиев
41-й Сумгайытский первый ИО - Хиджран Гусейнова
42-й Сумгайытский второй ИО - Таир Миркишили
43-й Сумгайытский третий ИО - Эмин Гаджиев
44-й Сумгайыт-Хызынский ИО - Мушвиг Мамедли
45-й Абшеронский ИО - Огтай Асадов
46-й Ширванский ИО - Ильтизам Юсифов
47-й Мингячевирский ИО - Айдын Мирзазаде
48-й Евлахский ИО - Ильхам Мамедов
49-й Евлах-Мингячевирский ИО - Али Гусейнли
50-й Абшерон-Гобустанский ИО - Шаин Сеидзаде
51-й Гусарский ИО - Азер Бадамов
52-й Губинский ИО - Вахид Ахмедов
53-й Губа-Гусарский ИО - Анатолий Рафаилов
54-й Шабран-Сиазаньский ИО - Садиг Гурбанов
55-й Хачмазский городской ИО - Эльданиз Салимов
56-й Хачмазский сельский ИО - Севиль Микаилова
57-й Кюрдамирский ИО - Амина Агазаде
58-й Гаджигабул-Кюрдамирский ИО - Рафаэль Гусейнов
59-й Сальянский ИО - Жаля Ахмедова
60-й Сальян-Нефтчалинский ИО - Фазаил Агамалы Фазаил
61-й Нефтчалинский ИО - Сабир Рустамханлы
62-й Саатлинский ИО - Азиз Алекперли
63-й Сабирабадский первый ИО - Кямал Джафаров
64-й Сабирабадский второй ИО - Рамин Мамедов
65-й Саатлы-Сабирабад-Кюрдамирский ИО - Ахлиман Амирасланов
66-й Билясуварский ИО - Бахруз Магеррамов
67-й Джалилабадский городской ИО - Малик Гасанов
68-й Джалилабадский сельский ИО - Эльман Насиров
69-й Джалилабад-Масаллы-Билясуварский ИО - Фазаил Ибрагимли
70-й Масаллинский городской ИО - Машхур Мамедов
71-й Масаллинский сельский ИО - Анар Искендеров
72-й Ярдымлы-Масаллинский ИО - Муса Гасымлы
73-й Лянкяранский городской ИО - Руфат Гулиев
75-й Лянкяран-Масаллинский ИО - Джаваншир Пашазаде
76-й Лянкяран-Астаринский ИО - Зияфет Аскеров
77-й Астаринский ИО - Рашад Махмудов
78-й Лерикский ИО - Игбал Мамедов
79-й Имишлинский ИО - Рази Нуруллаев
81-й Бейлаганский ИО - Шаин Исмаилов
82-й Агджабединский ИО - Таир Рзаев
83-й Агджабеди-Физулинский ИО - Агиль Аббасов
84-й Физулинский ИО - Вугар Байрамов
85-й Шамахинский ИО - Тамам Джафарова
86-й Исмаиллинский ИО - Новрузали Асланов
87-й Агсу-Исмаиллинский ИО - Тахир Керимли
88-й Гейчайский ИО - Сабир Гаджиев
89-й Гейчай-Агдашский ИО - Мазахир Эфендиев
90-й Агдашский ИО - Джавид Османов
91-й Уджарский ИО - Гасан Рамиль
92-й Зардаб-Уджарский ИО - Жаля Алиева
93-й Бардинский городской ИО - Фатма Йылдырым
94-й Бардинский сельский ИО - Захид Орудж
95-й Тертерский ИО - Сахиб Алыев
96-й Геранбой-Нафталанский ИО - Анар Мамедов
97-й Геранбой-Агдам-Тертерский ИО - Агалар Велиев
98-й Шамкирский городской ИО - Сахиба Гафарова
99-й Шамкирский сельский ИО - Нурлан Гасанов
100-й Шамкир-Дашкесанский ИО - Кямран Байрамов
101-й Гейгель-Дашкесанский ИО - Эльшад Мирбашироглу
102-й Самух-Шамкирский ИО - Низами Сафаров
103-й Гядабейский ИО - Севиндж Гусейнова
104-й Гядабей-Товузский ИО - Арзу Нагиев
105-й Товузский ИО - Ганира Пашаева
106-й Товуз-Газах-Агстафинский ИО - Ульвия Агаева
107-й Газахский ИО - Самед Сеидов
108-й Агстафинский ИО - Низами Джафаров
109-й Балакенский ИО - Насиб Магомалиев
110-й Загатальский ИО - Эльшан Мусаев
111-й Загатальско-Балакянский ИО - Камиля Алиева
112-й Гахский ИО - Азер Керимли
113-й Шекинский городской ИО - Вугар Искандеров
114-й Шекинский первый сельский ИО - Али Масимли
115-й Шекинский второй сельский ИО - Джаваншир Фейзиев
116-й Габалинский ИО - Фаттах Гейдаров
117-й Огуз-Габалинский ИО - Агия Нахчыванлы
118-й Агдамский городской ИО - Бахтияр Алиев
119-й Агдамский сельский ИО - Бахтияр Садыхов
120-й Джабраил-Губадлинский ИО - Джейхун Мамедов
121-й Лачинский ИО - Махир Аббасзаде
122-й Ханкендинский ИО - Турал Гянджалиев
123-й Кельбаджарский ИО - Агиль Мамедов
124-й Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендский ИО - Эльман Мамедов
125-й Зангилан-Губадлинский ИО - Имамверди Исмайылов