Президент Гурбангулы Бердымухамедов: Азербайджан для Туркменистана является стратегическим партнером в регионе

БАКУ /Trend/ - Азербайджан для Туркменистана является стратегическим партнером в регионе.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлением для печати.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.Уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа. Я, прежде всего, хотел бы выразить огромную признательность Президенту Азербайджанской Республики за его приглашение посетить с официальным визитом наших добрых соседей и от имени членов нашей делегации поблагодарить за Ваше гостеприимство, радушие. Действительно, созданы очень комфортные условия для встреч и переговоров. И, как нам подобает, мы в контексте продолжения межгосударственного диалога рассмотрели очень много вопросов, то есть, определили нынешнее состояние и перспективу наших отношений, рассмотрели на современном этапе и вопросы, касающиеся политики, экономики, культурно-гуманитарной сферы. Если говорить о вопросах политики, то я хотел бы подчеркнуть, что Азербайджан для Туркменистана является стратегическим партнером в регионе, что я еще раз подчеркиваю. Наши позиции во многом схожи. Мы за стабильность и безопасность во всем мире и в регионе, имею в виду Центральную Азию, Закавказье, Каспийский регион. Как уже было сказано, мы все это проводим и под эгидой международных структур, таких, как Организация Объединенных Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация исламского сотрудничества, Организация экономического сотрудничества и Содружества Независимых Государств", - сказал глава Туркменистана.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил благодарность за то, что Азербайджан поддерживает на международной арене все позиции Туркменистана.

"Мы сегодня рассмотрели и вопросы, касающиеся нашей экономики. Здесь в качестве приоритетных мы остановились на вопросах энергетики. И Туркменистан, и Азербайджан являются самодостаточными странами, богатыми углеводородными ресурсами, и, говоря о вопросах энергетики, мы выступаем за диверсификацию этих ресурсов. Причем мы выдвигаем теорию того, что она должна строиться на паритетной основе между производителями, транзитерами и, конечно, потребителями. Поэтому мы сегодня обговорили то, что будем вместе и далее работать как по газовой, нефтехимической, так и по другим отраслям. Это - текстильная индустрия, агропромышленный комплекс. Мы также заострили наше внимание на развитии транспортно-транзитного коридора. Но переходя к этой теме, я хотел бы упомянуть, что нас связывает и Каспийское море. Все мы, прикаспийские страны, трактуем Каспийское море как море мира и добрососедства. Поэтому, как вы знаете, была принята международная Конвенция по правовому статусу Каспийского моря, и мы определили там, что все механизмы в дальнейшем должны прорабатываться нашими внешнеполитическими ведомствами. И исходя из этого, мы благодарны всем прикаспийским странам", - сказал глава Туркменистана.

По его словам, Туркменистану было доверено проведение первого Каспийского экономического форума.

"Азербайджан очень активно участвовал в этом форуме, за что мы тоже благодарны. Говоря о развитии транзитно-транспортного коридора, как и упомянул Ильхам Гейдарович, здесь, конечно, играет важную роль правильная логистика. Нами было принято соглашение по проекту, который именуется "Ляпис Лазули". Он начинается с Афганистана, проходит через территорию Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Турции с выходом на Европу. То есть, мы здесь играем важную роль в соединении Азии и Европы. Товарооборот между Туркменистаном и Азербайджаном растет по восходящей. Он повысился более чем на 40 процентов, и координирующим органом здесь является наша межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Мы сегодня также затронули вопросы, касающиеся частного сектора, то есть, вопросы, начиная с малого и среднего предпринимательства до бизнес-элиты, и пришли к такому выводу, что создадим деловой совет. Мы также договорились об учреждении, открытии торговых домов Туркменистана в Баку и Азербайджана в Ашгабаде. Это, конечно, нам даст еще более хорошие возможности для увеличения товарооборота", - сказал глава Туркменистана.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что потенциал у Туркменистана и Азербайджана есть, причем еще неиспользованный.

"Мы коснулись, несомненно, и культурно-гуманитарной сферы, где приоритетными являются вопросы науки, образования, спорта и туризма. Но, самое главное, сделали акцент на том, как было сказано, что у нас единые корни, язык, на наших национальных особенностях. Мы придаем большое значение нашему национальному достоянию, таким шедеврам, как туркменские и азербайджанские ковры. Мы договорились о проведении выставок, конференций, посвященных туркменским и азербайджанским коврам. Как видите, сегодня у нас действительно прошли очень хорошие, конструктивные встречи и переговоры на фоне взаимоуважения и взаимодоверия.. Пользуясь случаем, я также поздравил Ильхама Гейдаровича с прошедшими на самой демократичной основе парламентскими выборами. И здесь важную роль играет фундамент, заложенный великим политиком и деятелем мирового масштаба Гейдаром Алиевым. Поздравляю Вас. Хотелось бы пожелать Вам, Ильхам Гейдарович, больших успехов в вашей государственной деятельности, всех наилучших благ, процветания, счастья нашему братскому народу Азербайджана. Благодарю за внимание", - сказал глава Туркменистана.