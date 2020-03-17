В Азербайджане решено проводить проверки в частных медучреждениях

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане принято решение о проведении проверок в частных медицинских учреждениях.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) были обсуждены изменения в закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства".