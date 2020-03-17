В Азербайджане решено проводить проверки в частных медучреждениях

Политика 17 марта 2020 13:29 (UTC+04:00)
В Азербайджане решено проводить проверки в частных медучреждениях

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане принято решение о проведении проверок в частных медицинских учреждениях.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) были обсуждены изменения в закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства".

Новость обновляется
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Узбекистан и Таджикистан продолжают обсуждения по строительству ГЭС
Узбекистан и Таджикистан продолжают обсуждения по строительству ГЭС
В Таджикистане временно закрыто посещение мечетей из-за коронавируса
В Таджикистане временно закрыто посещение мечетей из-за коронавируса
Турция в январе сократила товарооборот с Таджикистаном
Турция в январе сократила товарооборот с Таджикистаном
Loading Bars
Лента новостей
В Бельгии число заболевших коронавирусом превысило 1200 человек Европа 14:39
ЦБ Узбекистана примет меры по смягчению воздействия ситуации с коронавирусом Финансы 14:38
Казахстанский город Байконур закрыт для посещения из-за коронавируса Казахстан 14:35
Huawei активно помогает Узбекистану в борьбе с коронавирусом ИКТ 14:32
Скачайте мобильные приложения и получите доступ к экспонатам музеев Азербайджана (ФОТО) Интересное 14:32
В двух городах Казахстана вводится карантин из-за угрозы коронавируса Казахстан 14:31
«Туркменгаз» объявляет международный тендер по выбору подрядчика Тендеры 14:23
Для нераспространения коронавируса следует соблюдать правила гигиены - главный инфекционист Азербайджана Общество 14:15
Парламент Азербайджана принял закон о запрете на распространение определенной информации Политика 14:12
SOCAR MARINE начнет работать на внутреннем рынке судового топлива в Турции Энергетика 14:10
Казахстано-японское уранодобывающее СП привлечет ремонтные услуги ИКТ 14:03
Конституционный суд Азербайджана приостановил прием граждан Общество 14:01
SOCAR приостановил прием граждан в связи с коронавирусом Общество 13:59
Microsoft Azerbaijan о проводимых мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса ИКТ 13:54
Государственный долг Грузии уменьшился Финансы 13:49
Volkswagen закроет большинство заводов в Европе из-за коронавируса Европа 13:44
180-дневное кругосветное путешествие продолжается: Фарид Новрузи побывал в деревне хоббитов и не только (ФОТО) Путешествия 13:39
Грузия увеличила потребление электроэнергии Энергетика 13:36
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла Общество 13:35
Когда наступит весна в Азербайджане? Общество 13:34
Посольство Латвии в Азербайджане приостановило прием по поводу выдачи виз Общество 13:34
В Грузии запрещается движение маршруток в связи с коронавирусом Транспорт 13:33
В Азербайджане решено проводить проверки в частных медучреждениях Политика 13:29
В России восемь человек вылечились от коронавируса Россия 13:27
Число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигло 225 человек Европа 13:26
В УК Азербайджана добавлена новая статья в связи с нарушителями режима карантина Политика 13:26
Вице-спикер: Цель изменений в Кодексе - не штрафовать людей, а минимизировать распространение инфекции Общество 13:25
Почему Любовь Гуторова кардинально изменила жизнь? От моды до психотерапевта – интервью (ФОТО) Интервью 13:23
Ганира Пашаева: Люди должны серьезно относиться к борьбе с коронавирусом Общество 13:23
Хикмет Бабаоглу: В связи с угрозой коронавируса на каждого члена общества ложится определенная ответственность Политика 13:13
Парламент Азербайджана утвердил штрафы за нарушение режима гигиены и карантина Общество 13:13
Ахлиман Амирасланов: Азербайджан тесно сотрудничает с ВОЗ в борьбе с коронавирусом Общество 13:08
Крупные объекты торговли в Казахстане могут освободить от налогов Бизнес 13:08
Посольство Азербайджана в Швеции обратилось к соотечественникам (ФОТО) Политика 13:06
Минобразования Азербайджана назвало учебные ресурсы для учебы на дому Общество 13:05
В Азербайджане отложены собеседования и экзамен по поступлению на госслужбу Общество 13:03
Рашад Махмудов: Ответственность за борьбу с коронавирусом несет не только государство, но и граждане Общество 13:03
Инструкции Оперативного штаба Кабмина Азербайджана должны строго соблюдаться – Муса Гулиев Общество 13:01
Нагиф Гамзаев: Здравоохранение населения всегда находится в центре внимания Президента Азербайджана Общество 13:00
Минобразования Азербайджана о приостановке учебы до 31 мая Общество 12:52
Госслужба таможни: Ограничение на въезд-выезд из Азербайджана не распространяется на грузовые автомобили Экономика 12:49
В текущем году ожидаются изменения в страховом законодательстве Экономика 12:46
Ни у одного из 46 граждан Азербайджана вирус не обнаружен – Клинический медцентр Общество 12:44
Новая Зеландия депортирует туристов за несоблюдение карантина Другие страны 12:43
Интернет-провайдеры Баку поддержат своих пользователей ИКТ 12:41
Аэропорт Будапешта закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса Европа 12:40
Иран отпустил около 85 тысяч заключенных из тюрем из-за коронавируса Общество 12:40
Выставка Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана в Ахшабаде объявлена открытой Туркменистан 12:32
Связи с Арменией не принесут экономической выгоды официальному Белграду - политолог Политика 12:32
Рафаэль Дадашов был замечательным человеком - народный артист Азербайджана Ильхам Намиг Кямал Культура 12:31
США выделили Филиппинам $2,7 миллиона на борьбу с коронавирусом США 12:30
Все граждане Турции, приехавшие из-за рубежа, пройдут обязательный карантинный срок – МИД Турции В мире 12:27
В Индии сообщили о третьей смерти от коронавируса Другие страны 12:20
Власти Турции призывают население не паниковать из-за коронавируса Турция 12:15
Турция увеличила экспорт стали в Китай на более чем 60% Турция 12:15
Спикер парламента Азербайджана: Необходимо приостановить проведение заседаний комитетов и комиссий Политика 12:12
В Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло десяти человек Узбекистан 12:09
"Азербайджанское Каспийское морское пароходство" продолжает профилактические меры (ФОТО) Общество 12:05
В Израиле число заболевших коронавирусом достигло 304 человек Израиль 12:03
Столицу Казахстана могут закрыть из-за угрозы коронавируса Казахстан 12:03
Последняя статистика ВОЗ по коронавирусу в мире Общество 12:00
В Беларуси начали переработку азербайджанской нефти Энергетика 11:59
Богатейшие люди мира потеряли за день 68 миллиардов долларов США 11:57
Узбекистан вывозит своих граждан из Москвы Транспорт 11:57
В Азербайджане выявлены еще 3 случая заражения коронавирусом - Оперативный штаб Общество 11:48
Отчет о "правах" основан на слухах и домыслах местных радикалов - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 11:46
Uz-Kor Gas Chemical объявило тендер на строительство Тендеры 11:45
В AccessBank продолжается дезинфекция в связи с коронавирусом Общество 11:41
В Азербайджане создается новая информационная система по повышению эффективности в государственном управлении Политика 11:39
В Азербайджане учебники для «нулевок» и 1-х классов будут использоваться в течение одного учебного года Общество 11:38
Азербайджан способен обеспечить продовольственную безопасность Общество 11:34
Азербайджан наиболее выгодный вариант сотрудничества по поставке энергоресурсов в ЕС - эксперт Политика 11:32
В Узбекистане растет количество людей, находящихся на карантине в связи с коронавирусом Узбекистан 11:30
В Азербайджане осуществляется поддержка субъектов МСБ Экономика 11:24
İNPEX назвала дату начала эксплуатации новой платформы на АЧГ Энергетика 11:22
В Грузии зафиксирован еще один случай заражения коронавирусом Грузия 11:17
Азербайджан имеет всё необходимое, чтобы продолжить успешное развитие - российский политолог Политика 11:16
Таир Миркишили: У Азербайджана достаточно возможностей для защиты благосостояния граждан Общество 11:13
Сохраним природу с любовью! – в Азербайджане объявлен конкурс Культура 11:09
Число больных коронавирусом в Узбекистане достигло восьми человек Узбекистан 11:06
Обнародована дата завершения логистического центра в турецкой провинции Ван Турция 11:02
В Азербайджане предпринимателям сделают послабления в связи с коронавирусом Экономика 11:02
Турецкий производитель минерального сырья объявил тендер В мире 10:58
Выделены средства на бурение 23 субартезианских скважин в Барде Политика 10:56
Туркменистан увеличил импорт кожаных изделий из Турции Турция 10:55
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:52
Обнародовано количество сделок на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана Бизнес 10:50
Узбекская товарная биржа опубликовала данные по сделкам за прошлую неделю Бизнес 10:46
Легкий путь к долгожданному материнству Общество 10:40
Меры принятые Азербайджаном по борьбе с коронавирусом показывают положительный эффект - украинский эксперт Политика 10:38
Грузия планирует создать собственное производство защитных масок Бизнес 10:38
Граждане Ирана увеличили закупку недвижимости в Турции Турция 10:35
В Казахстане число случаев инфицирования коронавирусом удвоилось Казахстан 10:33
Турция сократила экспорт электротоваров в Китай Турция 10:27
Индия сократила импорт стали из Турции Турция 10:27
США выделили Филиппинам $2,7 миллиона на борьбу с коронавирусом США 10:26
Консорциум TAP о прогрессе в строительстве газопровода Энергетика 10:25
Около 250 граждан Азербайджана, отправленных из Стамбула, уже на родине Общество 10:19
Узбекистан сократил импорт цемента из Турции В мире 10:13
Из Рима сегодня будет осуществлен прямой чартерный рейс в Баку Политика 10:10
Все новости