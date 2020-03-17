В Азербайджане решено проводить проверки в частных медучреждениях
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане принято решение о проведении проверок в частных медицинских учреждениях.
Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) были обсуждены изменения в закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства".
Лента новостей
Для нераспространения коронавируса следует соблюдать правила гигиены - главный инфекционист Азербайджана
180-дневное кругосветное путешествие продолжается: Фарид Новрузи побывал в деревне хоббитов и не только (ФОТО)
Вице-спикер: Цель изменений в Кодексе - не штрафовать людей, а минимизировать распространение инфекции
Хикмет Бабаоглу: В связи с угрозой коронавируса на каждого члена общества ложится определенная ответственность
Рашад Махмудов: Ответственность за борьбу с коронавирусом несет не только государство, но и граждане
Госслужба таможни: Ограничение на въезд-выезд из Азербайджана не распространяется на грузовые автомобили
Отчет о "правах" основан на слухах и домыслах местных радикалов - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
В Азербайджане создается новая информационная система по повышению эффективности в государственном управлении
В Азербайджане учебники для «нулевок» и 1-х классов будут использоваться в течение одного учебного года
Меры принятые Азербайджаном по борьбе с коронавирусом показывают положительный эффект - украинский эксперт