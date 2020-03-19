Омбудсмен Азербайджана обсудила с представителем МККК ситуацию с азербайджанцами в Сирии

БАКУ /Trend/ - Уполномоченная по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева встретилась с руководителем представительства Международного комитета красного креста в Азербайджане Эленой Аймоне Сессерой и координатором по защите Эмануеллой Бертинги.

Как сообщили в четверг Trend в Аппарате омбудсмена, была обсуждена ситуация вокруг граждан Азербайджана, удерживаемых в качестве пленных и заложников на территории Сирии, а также совместные усилия с целью их возвращения в страну. Встреча в соответствии с рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров прошла в онлайн-режиме.