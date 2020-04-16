Севиль Микаилова: Сохранение макроэкономической стабильности является основным приоритетом в предстоящий период

БАКУ /Trend/ - Динамика экономического роста, наблюдаемая за первые три месяца 2020 года, является показателем стабильности и устойчивости азербайджанской экономики, ее способности противостоять неожиданным внешним вызовам.

Об этом Trend сказала в четверг депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова.

Депутат отметила, что ограничительные меры, применяемые в рамках борьбы с распространением пандемии, безусловно, не прошли бесследно для экономик многих стран мира. В настоящее время во всем мире наблюдается спад макроэкономических показателей:

«Финансовые рынки, фондовые биржи и в целом промышленный сектор столкнулись с угрозой глубокого кризиса. Проведение Президентом Ильхамом Алиевым заседания правительства в этой ситуации и соответствующие поручения, данные главой государства по преодолению трудностей, вселяют уверенность в том, что на последующем этапе будут предприниматься еще более важные шаги. Президент Ильхам Алиев, для которого интересы, благосостояние граждан страны были всегда превыше всего, еще раз заявил, что ни одна программа в социальной сфере сокращена не будет - напротив, предусмотрена реализация пакета поддержки в связи со сложившейся ситуацией в размере 2,5 миллиарда манатов».

Севиль Микаилова подчеркнула, что в соответствии с общей ситуацией, были максимально мобилизованы все возможности, предпринимаются действенные шаги, направленные на привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства:

"Вне всяких сомнений, реформы по сохранению экономической активности будут продолжены, а приоритетом на предстоящий период является сохранение макроэкономической стабильности. Резкое снижение цен на нефтяном рынке, конечно, приведет к уменьшению доходов бюджета. В настоящее время поставлена задача - уменьшить зависимость экономики от нефтяных доходов и определить новые источники дохода. Отметив, что ресурсов для этого достаточно, Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность обеспечения прозрачности в экономике. План дальнейших мер нацелен на сохранение стабильности экономики и общей макроэкономической ситуации, что в итоге направлено на нейтрализацию негативных влияний, которые могут возникнуть в постпандемический период. Несомненно, азербайджанское государство и в существующей ситуации продемонстрирует максимальную устойчивость к любым воздействиям, как это было и во времена предыдущего глобального кризиса».

(Текст: Кямаля Сеидова)