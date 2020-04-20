Эльман Мамедов: Забота о пожилых людях является приоритетом социальной политики в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Забота о пожилых людях является приоритетом социальной политики в Азербайджане.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Мамедов.

Он отметил, что азербайджанское государство принимает необходимые меры для обеспечения безопасности и социального благосостояния всех граждан.

По словам депутата, в этом контексте следует отметить социальную защиту одиноких граждан старше 65 лет, которые относятся к группе с повышенным риском инфицирования коронавирусом. В соответствии с особым поручением главы государства более 15 тысяч одиноких лиц старше 65 лет обслуживаются на дому.

«Данный вопрос постоянно находится в центре внимания Президента Ильхама Алиева. Глава государства всегда с особой заботой относится к пожилым, одиноким лицам, принимает меры для решения их проблем. Граждане из данной категории также всегда находятся в центре внимания и заботы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой», - сказал Мамедов.

Депутат подчеркнул, что по поручению главы государства министерство труда и социальной защиты населения занимается вопросами социального обслуживания одиноких пожилых лиц на дому, обеспечиваются все их потребности: «Они обеспечиваются продовольствием, организуется их лечение, оплачиваются коммунальные услуги».

Он отметил, что заботу об этой категории лиц оказывают и районные ИВ и другие структуры, а также граждане, имеющие материальные возможности для оказания помощи, и добавил, что усилия, прилагаемые в Азербайджане в данном направлении, являются примером для других стран.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)