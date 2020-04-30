Признательность Президенту: Верим, что эти трудности останутся позади и под Вашим руководством наступят лучшие для нашего народа дни

БАКУ /Trend/ - Наши граждане приветствуют решения Президента Ильхама Алиева по предотвращению распространения коронавируса в Азербайджане, защите здоровья людей и улучшению их благосостояния, оценивают это как яркий пример внимания главы государства о нашем народе.

Граждане со всех регионов страны, а также соотечественники, проживающие за рубежом, в многочисленных благодарственных письмах выражают бесконечную признательность Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу.

Trend со ссылкой на сайт Президента, представляет некоторые из этих писем.

Васиф Мурадлы и Арзу Огтай, от имени азербайджанской общины в Финляндии, выражая признательность главе государства, пишут: «Уважаемый господин Президент, мы, диаспорские организации Азербайджана, действующие в Финляндии, – Ассоциация азербайджанцев Финляндии, Общество азербайджанских женщин, Союз азербайджанской молодежи Финляндии высоко оцениваем проводимые благодаря Вашим дальновидным и оперативным решениям меры по предотвращению в нашей стране пандемии COVID-19, важные решения, принятые для защиты здоровья народа и дальнейшего улучшения его благополучия, уделение внимания каждому азербайджанцу, проживающему за рубежом, поручения по оказанию им необходимой помощи. Высокая оценка, которую Вы придаете гражданам страны, где бы они ни жили, еще больше укрепляет нашу веру в Вас. Благодаря Вашим мудрым решениям, политике и превентивным мерам число случаев заражения и смерти от вируса COVID-19 в Азербайджане по сравнению с европейскими странами намного ниже, чем в других странах. Господин Президент, отрадно, что все наши соотечественники по всему миру тесно сплотились вокруг Вашего призыва «Вместе мы сильнее!». Мы уверены, что благодаря Вашему руководству совместно с Первым вице-президентом нашей страны Мехрибан ханым Алиевой наше государство в скором времени преодолеет эту беду с минимальными потерями. От имени азербайджанской общины в Финляндии выражаем Вам и Мехрибан ханым признательность за благородную работу».

Среди тех, кто написал письмо Президенту Азербайджана есть иностранные граждане. Студенты Университета Гуанчжоу (Китай) Янжи Гиао, Рен Цхи, Янпинг Зхонг, Хин Ванг, Хуан Зханг, Менг Ванг, Йилиан Гао, Цаийян Ву и Веи Ги пишут: «Уважаемый господин Президент и Первый вице-президент Мехрибан Алиева, от имени проживающих в Китае студентов, являющихся Вашими почитателями, приветствуем Вас. Мы – студенты Университета Гуанчжоу в Китае. Для нас честь и мы счастливы тем, что имеем возможность написать Вам сегодня письмо. Пользуясь этой возможностью, передаем Вам и Вашей семье наилучшие пожелания. Мы поздравляем Вас с успехами и благодарим Ваше превосходительство за миролюбивые усилия. Мы очень любим и поддерживаем Вас. И впредь будем поддерживать. Мы верим, что Ваше большое трудолюбие и мудрость приведут Ваш народ к счастливому и яркому будущему. Желаем успехов в Ваших великих начинаниях. Чтобы увидеть проводимую Вами огромную работу, мы также планируем приехать в будущем в Баку. Если нам посчастливиться увидеть Вас в будущем в нашем родном городе, то наряду с гостеприимством, мы с радостью выскажем Вам и наше большое к Вам уважение. В то время, когда коронавирус распространяется по всему миру, мы желаем Вам, Вашей семье и Вашему народу безопасной и здоровой жизни».

Профессор Азербайджанского государственного аграрного университета Адиль Рамазанов: «Уважаемый господин Президент, благодаря Вашей дальновидной политике, высокому интеллекту и дальновидной, разумной и мудрой политике азербайджанский народ находится в преддверии выздоровления от страшной пандемии с минимальными потерями. По этой причине от имени нашей семьи и родственников выражаем Вам признательность. Да ниспошлет Аллах Вам здоровья. Да хранит Вас Аллах!».

Проживающий в Бинагадинском районе города Баку Шафа Гасымзаде: «Уважаемый господин Президент, я ученик 7 «д» класса школы-лицея номер 83. От себя лично и от имени членов семьи хочу передать Вам свои сердечные слова. Большое спасибо за то, что в период борьбы с коронавирусом Вы поставили во главу угла здоровье и будущее народа и в первую очередь нас, детей. Вы создали все условия, чтобы мы не отставали от школьных занятий – оставаясь дома, мы продолжаем учебу. От себя и от имени своих сверстников хочу выразить благодарность Вам и Мехрибан ханым».

Зарнишан Гусейнова из села Хазар Нефтчалинского района: "Уважаемый Президент, весь мир борется с опасным вирусом. Страны предпринимают меры и пытаются спасти своих граждан. В результате осуществляемых Вами превентивных мер наши граждане пережили это бедствие с минимальными потерями. Ваше обращение и обращение дорогой Мехрибан ханым тронули меня. В своем обращении Вы еще раз продемонстрировали свою любовь к народу, свою заботу о нем, показали ваше стремление избавить нас от этой беды. В результате Вашей плодотворной деятельности и благодаря своевременно принятым решениям мы преодолели трудные дни. Мы одобряем работу, осуществляемую за короткое время в сфере здравоохранения, экономики и социальной области. Я мать 12 детей. У меня есть внуки, правнуки. Как бы трудна ни была разлука с ними в карантинном режиме, я соблюдаю правила и остаюсь дома. Знаю, что благодаря Вам эти трудные дни в скором времени останутся позади. Да ниспошлет Аллах Вам и Вашей семье здоровья, долгих лет жизни. Иншаллах, под Вашим руководством эта опасность останется позади, наш народ вернется к прежним счастливым дням. Я и моя семья всегда поддерживаем Вас, будем поддерживать и впредь".

От имени жителей города Гянджа пишут Насреддин Сейфуллаев, Гусейн Алыев, Джейран Меджидова, Фатма Мамедова и Рафига Гулиева: "Уважаемый господин Президент, хотим отметить, что на улицах Гаджибейли и Арани города Гянджи, где мы проживаем, заменены и обновлены кровли домов. В ремонте зданий были использованы качественные стройматериалы. В настоящее время мы словно живем в новых домах. В результате Вашего постоянного внимания и заботы о Гяндже наш город становится краше день ото дня. От имени жителей здания благодарим Вас за все это и желаем здоровья".

Исмаил Гачайлы пишет из села Гияслы Агдамского района: "Уважаемый господин Президент, в настоящее время весь мир, в том числе, наша страна проходят тяжелое испытание. Пандемия коронавируса ежедневно уносит жизни тысячи людей. Эта инфекция уже некоторое время стала самой актуальной темой и в Азербайджане. Под Вашим руководством в настоящее время в нашей стране осуществляются меры по борьбе с коронавирусом. Мы, как граждане страны, хорошо понимаем, что в борьбе с вирусом каждый из нас должен быть максимально осторожным и ответственным, соблюдать данные поручения и рекомендации. Мы поддерживаем все Ваши инициативы по предотвращению широкого распространения этой инфекции в нашей стране. Как Вы отмечаете "Вместе мы сильнее!".

Житель города Сумгайыт Муслим Аббасов пишет: "Многоуважаемый господин Президент, Вы всегда прилагаете все усилия для здорового и счастливого проживания азербайджанских граждан. Быть рядом с каждым, нуждающемся в помощи и поддержке, - качество, присущее Вам. Превентивная работа, проделанная Вами по предотвращению пандемии COVID-19, проявляется на высоком уровне. Верим в то, что Вы, также как Ваш отец великий лидер Гейдар Алиев, спасший наш народ от большой беды в 1993 году, успешно выведете нашу страну из этих испытаний с наименьшими потерями. Выражаем Вам глубокую признательность, желаем крепкого здоровья".

Наргиля Мединова из поселка Джорат города Сумгайыт: "Уважаемый господин Президент, в эти тяжелые дни пандемии коронавируса хотим искренне поблагодарить Вас от имени всех жителей поселка Джорат за помощь семьям шехидов и малоимущих, выделенную социальную помощь, продовольственные наборы. Да пребудет всегда с Вами Аллах!".

Житель Загатальского района Шакир Джаббаров: "Уважаемый господин Президент, поручения, данные Вами по предотвращению широкого распространения пандемии коронавируса в Азербайджане, сведению к минимуму урона, нанесенного социальной сфере, предоставлению зарплат работникам сфер, пострадавшим от вируса, оказанию помощи лицам, относящимся к уязвимой группе населения, а также сохранению экономики позволило нашей стране преодолеть эту беду с малыми потерями. От имени коллектива Загатальского управления оросительных систем ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выражаем Вам глубокую признательность за то, что всегда думаете о нашем народе в эти тяжёлые дни, поддерживаете и заботитесь о нем".

Жительница Агдашского района Гюнай Ахмедова пишет: "Уважаемый господин Президент, будучи представителем молодежи хочу поблагодарить Вас за социальную помощь неимущим слоям населения, меры по защите экономики в условиях разразившейся пандемии COVID-19.

Мы стали свидетелями того, как в течение многих лет Вашего руководства улучшалось благосостояние народа, обеспечивалась социальная защита, открывались рабочие места, проявлялась забота о здоровье народа.

Дорогой Президент, особое внимание заслуживает Ваша забота о малообеспеченных слоях населения в это тяжелое время. Я как безработная также получила материальную помощь в размере 190 манатов, что стало для меня большим подспорьем.

За помощь лишенным возможности работать позвольте от себя и от нашей семьи выразить благодарность. Верю, что черные тучи развеются очень скоро и под Вашим руководством мы продолжим наш путь в светлое будущее".