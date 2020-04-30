Президенту пишут: Мы очень гордимся тем, что Вы ставите здоровье нашего народа превыше всего

БАКУ /Trend/ - Предпринимаемые Президентом Ильхамом Алиевым шаги по предотвращению распространения в нашей стране охватившей весь мир коронавирусной пандемии и проводимая работа по охране здоровья населения воспринимаются гражданами Азербайджана с большим одобрением. Наши граждане в благодарственных письмах, адресованных главе государства выражают удовлетворение его вниманием и заботой для спасения Азербайджанского народа от этой беды.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет ряд писем, адресованных главе государства.

Герой Социалистического труда Баба Самедов из города Шеки пишет: «Многоуважаемый Президент, выражаю Вам признательность за превентивные меры против этой беды в нашей стране в период, когда коронавирус охватил мир. Я горжусь тем, что живу в стране, где Вы являетесь Президентом. Вы любите народ больше своей жизни. Уверены, что Вы и впредь успешно продолжите эту почетную работу».

Житель села Боят Нефтчалинского района Алигусейн Гаджиев: «Уважаемый господин Президент, в результате превентивных мер, проводимых по Вашему поручению, коронавирусная пандемия в Азербайджане находится под полным контролем. При этом в большинстве развитых стран мира число заражения инфекцией и смертей во много раз выше. Естественно, это благодаря Вашей дальновидности. Мы гордимся Вами. Да ниспошлет Аллах Вам и Вашей семье здоровья! Я был живым свидетелем того, как высоко Вы цените гражданина. Во время Вашей поездки в Нефтчалу в 2017 году Вы посетили мое фермерское хозяйство, провели искреннюю встречу с членами коллектива, дали соответствующие рекомендации. Мы, азербайджанский народ, гордимся, что у нас есть такой лидер, как Вы. Эта Ваша работа еще раз доказывает, что Вы преемник великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Да хранит Вас Аллах!».

Вынужденный переселенец из Губадлинского района Илькин Джаббарлы: «Многоуважаемый господин Президент, я, как представитель азербайджанской молодежи, от своего имени и от имени вынужденных переселенцев, живущих в общежитии, выражаем Вам признательность и глубокую благодарность за заботу о нас, вынужденных переселенцах ,в этот сложный период. Еще раз заявляем, что мы всегда поддерживаем Вас и рядом с Вами в борьбе во имя развития нашей государственности, территориальной целостности страны и счастья народа. Мы благодарим Вас за все».

Студент из города Баку Фуад Пашаев: «Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, обращаюсь к Вам как студент Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта и выражаю признательность за созданные для нас условия, внедряемую систему онлайн-обучения, заботу о нас и за то, что находитесь рядом с народом в эти трудные дни. Увидев по телевизору направленные на ваше имя, письма я также решил выразить Вам свою признательность и благодарность. Самая моя большая мечта – стать офицером Государственной пограничной службы и служить Азербайджанской Республике. Мой интерес к военной службе, любовь к моему Президенту и народу «заставили» меня влюбиться в эту профессию. Когда придет время, я готов по Вашему приказу идти в первых рядах, чтобы вернуть наши земли. Моя мать, как медицинский работник, находится на передовой в борьбе с коронавирусом. Иншаллах, мы оставим эти трудные дни позади и шагнем в прекрасное будущее. Господин Президент, еще раз выражаю Вам и Вашей семье признательность. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в эти дни испытаний. Да хранит Вас Аллах!».

Житель Астаринского района, мать шехида Сарай Фарзиева: «Уважаемый господин Президент, внимательное отношение к семьям шехидов в нашей стране исходит из Вашего бесконечного уважения к памяти шехидов, большой заботы об их семьях. Выражаю Вам и Мехрибан ханым Алиевой бесконечную признательность за обследование и лечение по линии Фонда Гейдара Алиева. Дорогой Президент, будучи матерью шехида, я нахожу облегчение в том, что Вы заботитесь о здоровье наших граждан, помогаете семьям, испытывающим материальные трудности в период карантина, на высоком уровне организуете превентивные меры против пандемии. Насколько я горжусь, что мой сын стал шехидом в борьбе с врагом, настолько же тревожусь, что мои внуки, правнуки могут стать жертвами этого вируса. Большое Вам спасибо, что мобилизуете все возможности для защиты нашего народа от этой беды. От имени 117 членов моей семьи – 17 детей, 45 внуков и 55 правнуков - выражаю Вам глубокую признательность за всю проделанную работу. Азербайджанский народ во всем надеется на Вас, всегда чувствует Вашу поддержку, силу, гордится Вами. Да хранит Вас и наш народ Всевышний!».

Вынужденный переселенец из Зангиланского района, ветеран Карабахской войны Султан Шукюров: «Уважаемый господин Президент, Вы всегда подчеркиваете, что «Я Президент каждого азербайджанца и нахожусь рядом с каждым азербайджанцем». Мы тоже всегда это чувствуем. Тот факт, что Вы находитесь рядом с народом в это трудное время, является ярким примером этого. Мы признательны Вам именно за это. Господин Президент, мы также говорим «Большое спасибо» и выражаем признательность Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой, которая всегда в трудные дни находится рядом с Вами, проявляет заботу и внимание о своем народе. Как представитель поколения, которое любит и поддерживает политическое наследие общенационального лидера Гейдара Алиева, и как Ваш избиратель я всегда поддерживал и буду поддерживать Вас. Наряду с Вами я хочу сказать «большое спасибо» и тем, кто поддерживает вас. Осуждаю тех, кто смотрит на Вас глазами предателя. Уважаемый Президент, желаю Вам успехов. Да хранит Вас Всевышний!».

Вынужденный переселенец из Губадлинского района Кямиль Ахмедов: «Уважаемый господин Президент, как граждане, мы признательны Вам за Ваши неизмеримые заслуги. Горжусь, что наше молодое государство завоевало большой авторитет среди государств мира. Вы были рядом с гражданами в трудные минуты, во время стихийных бедствий. Неизмерима Ваша забота о вынужденных переселенцах. Ваш урок Пашиняну на встрече в Мюнхене, преумножил нашу любовь к Вам. Пандемия коронавируса, ставшая призраком смерти, парализовавшая мировую экономику, представляющая глобальную угрозу человечеству, не обошла стороной и нашу республику. Мне больше 65 лет. С информацией о пандемии, Вашими выступлениями я знакомлюсь через прессу и каждый день испытываю чувство гордости. Мы видим, что защита здоровья каждого гражданина Азербайджана сегодня для Вас превыше всего. Я тоже говорю «Тысячу аплодисментов» нашему руководителю, который призвал всех к единству, сказав «Вместе мы сильнее». И в сложившейся экономической ситуации Вы в первую очередь подумали о наших гражданах. Каждый Ваш шаг вселяет в нас оптимизм. Демонстрация на здании Центра Гейдара Алиева проекции флагов стран, пострадавших от пандемии, стала посланием Азербайджана всему миру о мире, дружбе, терпимости и любви к человечеству. Да хранит Вас Всевышний, как преемника нашего общенационального лидера Гейдара Алиева, чье имя навсегда вписано в историю азербайджанской государственности!».

Студент Азербайджанского технологического университета Эльхан Гусейнов пишет: "Уважаемый господин Президент, в настоящее время человечество столкнулось с проблемами, кризисом, порожденным пандемией коронавируса. Масштаб угрозы пандемии отразился в ситуации, в которую попали развитые государства. Правильные решения, принятые Вами в такой чрезвычайной ситуации, превентивные меры, шаги по улучшению социального благополучия населения свидетельствуют о том, что Вы являетесь заботливым лидером азербайджанского народа. Вы всегда находились рядом с нашими гражданами, независимо от их национальности, возраста, религии, решали их проблемы. Когда я вижу, как в зарубежных медиа модель борьбы с пандемией в Азербайджанской Республике приводится как пример, то испытываю чувство гордости. От имени нашей семьи из Гянджи, являющейся родиной Низами, передаю Вам сердечные приветствия, выражаю глубокую признательность за заслуги во имя благополучия нашего народа".

Панах Балиев из села Заям Гахского района пишет: "Уважаемый господин Президент, с гордостью могу сказать, что борьба с распространением в нашей стране пандемии коронавируса, охватившей все человечество, организована под Вашим руководством на очень высоком уровне, уже налицо позитивные итоги четких решений, своевременно принятых нашим государством. Господин Президент, повышение лимита коммунальных расходов, доставка продовольственных пакетов малообеспеченным и уязвимым семьям, предоставление единовременного пособия безработным, одним словом, сохранение в центре внимания и заботы нашего государства каждого азербайджанца, отчетливо свидетельствует о том, что Вы всегда думаете о людях. Уважаемый господин Президент, от себя лично и от имени всех жителей нашего села выражаю глубокую признательность Вам и Первому вице-президенту нашей страны Мехрибан ханым Алиевой за то, что вы всегда являетесь опорой для нашего народа, оказываете особое внимание улучшению наших условий жизни, сохранению нашего здоровья и решению наших проблем. Да хранит Вас Аллах!".

Жительница села Ашагы Кюркенди Сальянского района Нурана Дадашева пишет: "Уважаемый господин Президент, с первого дня распространения пандемии коронавируса в Азербайджане до настоящего времени Вы смогли максимально защитить нашу страну и народ от возможных потерь, а экономику от урона. Позитивно оценивая меры, предпринятые нашим правительством согласно Вашим поручениям, выражаю бесконечную признательность Вам, членам Вашей семьи и всем государственным структурам. От имени всех предпринимателей выражаю Вам особую признательность за материальную помощь, оказанную нам во время карантина. Эта помощь свела к минимуму материальные трудности многих семей. Вся проделанная Вами работа и то, что Вы превыше всего ставите внимание к гражданам и сохранение здоровья людей, наглядно свидетельствует о Вашей солидарности с нашим народом. Прошу Аллаха об исполнении всех Ваших желаний. Да хранит Аллах Вас, Ваших близких и весь наш народ!".

Жительница Бейлаганского района Сакина Гусейнова пишет: "Уважаемый господин Президент, превентивные шаги, предпринятые Вами по предотвращению широкого распространения в Азербайджане вируса COVID-19, охватившего весь мир, улучшили ситуацию с болезнью в нашей стране. Если бы не был объявлен карантинный режим для сохранения здоровья нашего народа, наверное, сегодня у нас число заболевших было бы таким же как в развитых странах мира. В то время как в мире увеличивается количество заражённых и умерших от этой болезни, в нашей стране наблюдается позитивная динамика в числе выздоровевших от коронавируса. Это радует нас. Господин Президент, это стало возможным благодаря Вашим управленческим навыкам, заботливому отношению к каждому человеку. Помощь, оказанная нашему народу в период борьбы с болезнью, поддержка людей, относящихся к уязвимой группе населения, годовая оплата за образование студентов за счет средств государственного бюджета, предоставление единовременного пособия в размере 190 манатов, стало большой поддержкой для безработных и малообеспеченных граждан. Мой отец - инвалид 2-й группы, а мать больна сахарным диабетом. Вы порадовали родителей и студентов, относящихся к уязвимой группе населения. И мы, работая над собой, независимо от выбранной специальности с любовью относясь к своей профессии, будем учиться и достойно служить нашему государству и народу. Ваш призыв " Вместе мы сильнее " станет стимулом в нашей работе".

Тесвир Мусаев из села Гара Сиязан Сиязанского района пишет: "Уважаемый господин Президент, хочу отметить, что как гражданин, привязанный к государству и нашей государственности, как человек, работающий в нефтяной отрасли, поддерживаю внутреннюю и внешнюю политику, проводимую руководством страны, и не только одобряю, но и пропагандирую работу, проводимую Вами. Господин Президент, обращения, адресованные нашему народу в последнее время в связи с пандемией Вами и Мехрибан ханым Алиевой, повысили нашу веру в государство. Оперативное решение под Вашим руководством многих организационных вопросов борьбы с коронавирусом дает основание говорить, что наше государство в надежных руках. В результате принимаемых оперативных мер силовые структуры активно учувствуют в сохранении спокойствия, работники здравоохранения контролируют ситуацию, связанную с коронавирусом, в соответствии с санитарно-эпидемиологическим обстоятельством. И в социальной сфере соответствующие структуры делают все возможное для улучшения материального благополучия граждан. Благодаря Вашей дальновидности, за короткое время в нашей республике было создано и пущено в эксплуатацию предприятие по производству медицинских масок, началось строительство больниц модульного типа для борьбы с этой болезнью, в нашу республику доставлены новые медицинские принадлежности и оборудование. Наряду с этим, Вы оказали помощь некоторым дружественным соседним странам, проявив большую самоотверженность в эти тяжелые для нашего государства дни. Господин Президент, все это свидетельствует о Вашем благородстве, величии и скромности. Как руководитель, отличающийся собственным стилем на мировой арене, Вы являетесь в глазах народа легендарным лидером. Желаю Вам успехов в работе во имя будущего развития нашей республики. Да хранит Вас Аллах".

Жительница села Эйналлы Агстафинского района Назрин Рустамова пишет: "Уважаемый господин Президент, в нашей стране на высоком уровне организована борьба с пандемией коронавируса, охватившей весь мир. Объявление карантинного режима позволило избавиться от этой беды малыми потерями. Выражаю вам признательность за это. Принятые Вами решения, данные рекомендации по сохранению здоровья людей, приносят позитивные результаты. Хотя я безработная, но не испытала трудности при карантинном режиме. Получила единовременное пособие в размере 190 манатов. Благодаря Вам мы спокойно провели карантинные дни. Говорю Вам за все это "спасибо". Мы очень любим Вас за то, что Вы являетесь Президентом, думающим о своем народе. Да хранит Вас Аллах! Желаю терпения Вам и нашему народу в борьбе с пандемией. Верю, что мы достойно преодолеем и это испытание. От себя лично и от имени своей семьи выражаю Вам бесконечную признательность!".

Агарази Мехдиев из Гаджигабульского района пишет: "Уважаемый господин Президент, как представитель старшего поколения, я одобряю неотложные меры, реализуемые Вами по предотвращению распространения пандемии в нашей республике. Наш народ высоко ценит уделяемое Вами внимание и заботу о защите здоровья граждан. Все мы одобряем меры, осуществляемые по предотвращению коронавирусной инфекции, обеспечению защиты здоровья граждан. Выражаем Вам признательность за эти меры, за заботу о гражданах, желаю крепкого здоровья, счастливых дней Вашему превосходительству и Вашей семье, успехов в дальнейшей деятельности".

Член семьи шехида из села Чапарлы Агсуинского района Джумшуд Аядов: "Дорогой Президент, из истории известно, что в трудные и тяжелые дни каждая нация и народ нуждаются в очень сильной исторической личности. Именно в этом смысле наш общенациональный лидер Гейдар Алиев в 90-е годы прошлого столетия спас древний Азербайджан от угрозы уничтожения, опираясь на народ, построил независимую, суверенную Азербайджанскую Республику. Великий лидер говорил: "Я верю Ильхаму как самому себе". Господин Президент, в эти трудные, как для нашего государства, так и для всего мира, дни Вы своей деятельностью, большим опытом государственности доказали нашим врагам, что находитесь рядом с каждой азербайджанской семьей, являетесь надеждой и опорой нашего народа. Мы гордимся тем, что Вы являетесь одним из выдающихся политических лидеров не только Азербайджана, но и всего мира. Согласно Вашим рекомендациям и поручениям проявляется особое внимание и забота о малообеспеченных семьях из уязвимых слоев населения, а также всем жителям районов. Да дарует Аллах Вам крепкого здоровья. Да хранит Вас Всевышний!".

Метлеб Гулиев, Шаир Рустамов, Шахин Эминов, Мубариз Гурбанов и Алемдар Шукюров из села Гасымбейли города Нафталан пишут: "Уважаемый господин Президент, мы - жители села Гасымбейли города Нафталан выражаем Вам глубокую признательность за включение нашего села в список населенных пунктов, где будут пробурены новые субартезианские скважины по Вашему Распоряжению об улучшении обеспечения оросительной водой посевных участков и удовлетворения потребностей населения в питьевой воде. Ваше решение в этот трудный период, когда все силы мобилизованы на борьбу с коронавирусом, вызывает у нас огромное желание работать. Уже много лет нас беспокоила нехватка оросительной воды в нашем селе. Мы не могли своевременно орошать посевные участки и в результате терпели убытки. Новая субартезианская скважина, которая будет пробурена в нашем селе по Вашему Распоряжению, сыграет важную роль в улучшении водоснабжения посевных участков и орошении приусадебных участков. Мы не ошибемся, сказав, что это настоящий праздник для нашего села, которая испытывает нехватку воды. Выражаем Вам бесконечную признательность. Да хранит Аллах Вас, Вашу семью и наш народ!".

Вагиф Габибов из города Ширван пишет: "Здравствуйте, уважаемый Президент, я считаю своим долгом, как член семьи Национального героя, написать Вам это благодарственное письмо. Я благодарен Вам за внимание, оказанное в связи с с коронавирусом. Вы, как истинный лидер, в эти трудные дни находились рядом с народом и поддерживали нас. Вы очень заботливо относитесь к нам, к каждому проявляете теплое отношение. Я также выполняю свой гражданский долг и поддерживаю Вас. Большое спасибо, господин Президент".

Гурбанали Аббасов, Хикмет Керимов, Шафает Нематов и Анар Агарагимов из Масаллинского района, выражая признательность главе государства, пишут: "Уважаемый господин Президент, выражаем Вам глубокую признательность за внимание и заботу о нашем народе, в том числе Масаллинском районе в период карантинного режима, введенного в нашей стране в связи с пандемией коронавируса. Нас очень радует, что народ, воодушевляясь тем, что Вы постоянно находитесь рядом с ним, а также оказанием по Вашему поручению и рекомендациям материальной помощи малообеспеченным семьям, присоединяется к Вашим инициативам. От имени связистов Масаллинского района благодарим Вас за обеспечение здоровья и безопасности нашего народа в эти трудные дни, а также бесценную работу во имя развития нашего государства".

Житель Шамахинского района Тарлан Байрамов: "Уважаемый господин Президент, от своего имени и от имени членов моей семьи выражаю Вам глубокую признательность за Вашу помощь в эти трудные дни. Пока Вы руководите нашим государством, никакие трудности не смогут победить нас. Да хранит Вас Аллах! Как хорошо, что у нас есть такой глава государства, как Вы. Выражаю Вам признательность. Иншаллах, в скором времени мы избавимся от этой беды. Я сам остаюсь дома и призываю всех оставаться дома. Защитим себя и нашу семью. Еще раз благодарю. Спасибо".

Жительница Дашкесанского района Эльнара Алескерова: "Дорогой и уважаемый Президент, с чувством гордости хочу отметить, что у нас есть такой гуманный, творящий богоугодные дела глава государства, как Вы. Ваши поручения, данные с целью предотвращения последствий вируса COVID-19 в нашей стране, сыграли решающую роль. Беспокойство народа относительно уменьшилось, массового распространения не произошло. Вы, доставив в страну наших граждан, студентов, находящихся в зарубежных странах, защитили их от коронавируса, увеличили заработную плату врачам, заботящихся о больных.. Вы пожертвовали свою годовую зарплату Фонду поддержки борьбы с коронавирусом. Ваши поручения о предоставлении гражданам единовременной выплаты еще раз подтверждают, что Вы в каждой сфере заботитесь о нашем народе, о нашей стране. Все эти дела безграничны. Молодая, независимая Азербайджанская Республика достойно преодолела множество испытаний, так будет и впредь. Мы без малейшего яколебаний верим в это. Потому что у нас есть мощная армия, полиция, стоящая на страже порядка, врачи, днем и ночью заботящиеся о нашем народе, а также такой заботливый и отважный Верховный главнокомандующий, как Вы. Дорогой и уважаемый Президент, от имени нашего народа еще раз выражаю Вам благодарность за все, что Вы сделали, желаю долгих лет жизни, здоровья, счастливых дней".

Житель села Алыджанлы Зардабского района Фарман Исмайлов: «Уважаемый господин Президент, одним из факторов, обусловливающих Ваши успехи, является Ваша способность предвидеть события и принимать своевременные превентивные меры.

Гибкие и неотложные меры, принятые по Вашему поручению, предотвратили широкое распространение в Азербайджане коронавируса. Вы - глава государства, далекий от популизма, известный как автор рассчитанных на будущее экономических и социальных программ. В своем выступлении на церемонии инаугурации после президентских выборов 2018 года Вы четко обозначили будущие контуры нашего развития и реформ. За прошедший период мы стали свидетелями их последовательного осуществления. Полагаясь на Вашу волю, мудрость и феноменальный талант руководителя, мы верим, что наша страна с честью выйдет из этой сложной ситуации, вызванной пандемией, экономика и рабочие места будут восстановлены. Так, решения, принятые Вами в первые минуты борьбы с коронавирусом, приветствуются нами. Как Вы сегодня отметили, выплата государством значительной части заработной платы более 300 тыс. человек, работающим в сферах, наиболее пострадавших от пандемии, обеспечение финансового положения примерно 300 тыс. микро-предпринимателей, в целом, оказание государством материальной поддержки примерно 600 тыс. людям, означает, что наше государство и его Президент всегда с народом. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!».

Заслуженный деятель культуры из Загатальского района Байрам Гурбанов: «Уважаемый господин Президент, культурная политика независимого Азербайджана, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, в последние годы реализуется в более широком масштабе. В Азербайджане большое внимание и забота уделяется прогрессу культуры. Я являюсь свидетелем заботы, проявленной к людям искусства, начиная с эпохи великого лидера до сегодняшнего дня. Сколько наших мастеров искусства были награждены орденами и медалями, Президентскими стипендиями, постоянно принимались устойчивые меры по улучшению социального положения людей искусства. В результате этого внимания и заботы о деятелях культуры Вашим Распоряжением я, Гурбанов Байрам Сулейман оглу, в 2014 году также был удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры». Господин Президент, к сожалению, широко распространенная в мире в последнее время инфекция коронавируса не обошла стороной и Азербайджан. В результате превентивных мер, системных шагов, которые Вы предприняли как дальновидный политик, широкое распространение этого вируса в стране было предотвращено. Как заслуженный деятель культуры от имени работников культуры Загатальского района выражаю Вам признательность за проделанную работу в области защиты здоровья граждан, принятия необходимых мер по обеспечению социального благосостояния людей, желаю Вам успехов в Вашей достойной и рудной работе».

Житель Гядабейского района Виджай Джавадов: «Уважаемый господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за то, что заботясь о наших людях во всех трудных ситуациях Вы радуете нас . Самое важное качество, за которое народ Вас полюбил, это присущая настоящему главе государства решимость и то, что национальные интересы для Вас превыше всего. Каждое Ваше решение отвечает национальным интересам азербайджанского государства. Служить народу, быть Президентом каждого азербайджанца - Ваша философия жизни. Мы очень гордимся тем, что в этой сложной ситуации пандемии Вы выше всего ставите здоровье нашего народа. Еще раз выражаю Вам искреннюю признательность. Желаю Вам долгих лет жизни и здоровья».

Преподавательница полной средней школы номер 1 имени Т. Аббасова города Шабран Рузия Керемова: «Уважаемый господин Президент, пандемия коронавируса, охватившая мир, не обошла стороной и Азербайджан. Благодаря Вашей мудрой и дальновидной политике, в нашей стране были предприняты важные шаги по снижению воздействия пандемии, локализации ее масштабов, все возможности нашего государства были направлены на предотвращение эпидемии и ликвидацию ее последствий.

Все это доказывает, что в центре Вашей политики находятся гражданин Азербайджана и его благосостояние. Оценка, которую Вы даете азербайджанскому образованию, работе преподавателя и Ваша забота о здоровье учащихся, еще раз доказывает, что Вы - великий лидер. Господин Президент, мы благодарим Вас за всю эту работу, выражаем Вам признательность. Мы гордимся Вами».

Жительница села Отуз ики Имишлинского района Айгюн Мусаева выражает признательность главе государства следующими словами: «Уважаемый господин Президент, мы столкнулись с угрожающим миру коронавирусом. Мы знаем, что все меры против вируса COVID-19 принимаются для обеспечения здоровья и безопасности населения. Ваше поручение «Каждый, оставаясь дома, должен предотвращать распространение смертельного вируса», внесло значительный вклад в меры по предотвращению распространения этого заболевания в нашей республике и борьбе с ним. Мобилизовавшись под Вашим руководством вокруг этой инициативы, население продемонстрировало солидарность в борьбе с коронавирусом. В результате Вашей дальновидной политики и гуманных шагов было предотвращено массовое распространение вируса в нашей стране и заболевание держится под контролем. Уважаемый господин Президент, выражаем признательность Вам и Мехрибан ханым Алиевой за то, что Вы во всех предпринятых во имя будущего нашей страны шагах, интересы азербайджанского народа ставите превыше всего».