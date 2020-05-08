Уповающие на ПАСЕ радикалы бессовестно лгут - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Информационное агентство Trend представляет видеопроект политолога Эльчина Алыоглу "Политшоу".
Видеопроект посвящен внутренней политике Азербайджана, событиям и процессам, происходящим как в нашей стране, так и в регионе.
Другие выпуски видеопроекта доступны по ссылке, а также на Youtube-канале.
Лента новостей
Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в авторском видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" (ВИДЕО)
Тойво Клаар: Необходимо обеспечить скорейшее политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Найдены тела двух нефтяников, пропавших без вести в результате трагедии на месторождении "Гюнешли" в 2015 году
Азербайджан может стать инициатором продвижения новых тенденций в работе Движения неприсоединения - сербский эксперт
Состоится открытие онлайн-выставки, посвященной 97-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
«Лаборатория Касперского»: В начале 2020 года количество скамерских атак на пользователей выросло в десять раз
Президент Ильхам Алиев: Атаки на памятники советским воинам заслуживают презрения - ИНТЕРВЬЮ ТАСС (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Мы еще раз показали и себе, и нашему народу, и всему миру, что являемся достойной страной
Президент Ильхам Алиев: Обращаясь сегодня ко всем соответствующим органам, я говорю: ужесточите меры наказания
Президент Ильхам Алиев: Мы не можем позволить, чтобы из-за каких-то безответственных граждан жизнь людей оказалась под риском
Президент Ильхам Алиев: Наш опыт в борьбе с коронавирусом в Азербайджане наиболее прогрессивный и человеколюбивый
Туркменистан принял участие в четырехсторонней встрече по созданию транзитно-транспортного коридора Каспийское море – Чёрное море
Стипендии за почетные звания в Азербайджане будут предоставляться на основании новых предложений - Кабмин
Народная артистка Гюльбаджи Иманова: Если все граждане проявят сознательность, мы быстрее победим коронавирус (ВИДЕО)