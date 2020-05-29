Президент Ильхам Алиев: Я абсолютно уверен в том, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность, есть много факторов, позволяющих говорить это

БАКУ /Trend/ - Я абсолютно уверен в том, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Есть много факторов, позволяющих говорить это – наша военная мощь, и мы продемонстрировали ее.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами после открытия жилого комплекса «Гобу Парк-3» в Гарадагском районе.

"В результате успешных военных операций в 2016 и 2018 годах от оккупантов были освобождены тысячи гектаров земли. На примере села Джоджуг Марджанлы мы видим, какая работа и какими темпами будет осуществлена на других землях, освобожденных от оккупации. Мы заново отстроили Джоджуг Марджанлы всего лишь за год после военной победы, сегодня там кипит жизнь, переселенцы вернулись на родную землю. Порой звучат такие мысли, что некоторые переселенцы могут не вернуться после освобождения земель от оккупации. Однако я абсолютно уверен в том, что все переселенцы вернутся на родные земли, как это сделали джебраильские переселенцы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что на протяжении многих лет они жили в других местах, в том числе в городе Баку.

"Но как только появилась возможность они даже встали в очередь, чтобы поскорее вернуться на родную землю. Также и освобожденный от оккупации поселок Шихарх. Сейчас там тоже возведен большой городок. Это – историческое место Азербайджана, находящееся на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. На освобожденной от оккупации территории возведен большой городок. Мы проведем восстановительные работы и на всех остальных землях, находящихся сегодня под оккупацией. Азербайджан обеспечит свой суверенитет. Повторяю, военная мощь, наши международные позиции, позиция, демонстрируемая международными организациями в связи с конфликтом. Особенно в последние годы, можно сказать, все международные организации и ведущие страны мира решительно поддерживают территориальную целостность нашей страны", - отметил Президент Ильхам Алиев.