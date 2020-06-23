В Азербайджане разоблачены незаконные действия еще нескольких должностных лиц (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана в рамках своих полномочий продолжает меры по борьбе с коррупцией для обеспечения прозрачности и финансовой дисциплины, которые являются одними из важных факторов, обуславливающих экономическое развитие страны. В связи с этим Генпрокуратура в тесной координации с соответствующими госструктурами продолжает последовательные меры для предотвращения коррупционных правонарушений, допущенных должностными лицами.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре были расследованы обращения, поступившие на "горячую линию" "161" в связи с незаконными действиями должностных лиц исполнительной власти Абшеронского района.

В результате комплексных оперативно-следственных мероприятий возникли основательные подозрения в том, что заведующий отделом архитектуры и строительства (главный архитектор) ИВ Абшеронского района Акиф Алиев сказал гражданину, что будет оказывать ему покровительство в процессе строительства, без составления какого-либо проекта, а также без официального обращения в ИВ для получения разрешения на строительство и наличия необходимых документов. Также возникли подозрения в том, что Алиев посредством начальника ЖКХ №3 при ИВ Абшеронского района Мурада Ахмедова получил в качестве взятки денежные средства в размере 3000 манатов, а затем, сообщив в ходе строительно-монтажных работ о расширении общей площади участка, дополнительно получил от гражданина в качестве взятки 1500 манатов, и разделив эти средства с Мурадом Ахмедовым, потратил их на личные нужды.

В связи с этим Акиф Алиев 23 июня 2020 года был привлечен к ответственности в качестве подозреваемого лица в рамках уголовного дела по статье 311.2 (получение взятки), и решением Бинагадинского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Также в ходе следствия возникли основательные подозрения в том, что Мурад Ахмедов сказал гражданину, что может изменить технические условия и составить эскизный проект имеющейся в собственности гражданина квартиры в жилом комплексе AAAF Park площадью 96 квадратных метров, и для решения этого вопроса потребуются средства в размере 2500 манатов.

В результате неотложных оперативно-следственных мероприятий сотрудников Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Ахмедов 20 июня 2020 года был задержан с поличным во время получения в качестве взятки денежных средств в размере 1000 манатов.

Мураду Ахмедову были предъявлены обвинения по различным статьям УК Азербайджана, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всего круга причастных лиц продолжаются.

(Текст: Турал Гараджаев)