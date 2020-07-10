Хикмет Гаджиев: В течение следующей недели будет продолжена доставка граждан Азербайджана из зарубежных стран

БАКУ /Trend/ - В течение следующей недели будет продолжена доставка граждан Азербайджана из зарубежных стран.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.