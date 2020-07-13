Президент Ильхам Алиев: Если с территории Армении осуществляется обстрел азербайджанских позиций, азербайджанских сел, то мы будем давать и даем адекватный ответ

БАКУ /Trend/ - Если с территории Армении осуществляется обстрел азербайджанских позиций, азербайджанских сел, то мы, естественно, будем давать и даем адекватный ответ.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета безопасности.

"Армения уже долгое время в своих действиях, связанных с конфликтом, приводя в пример, в частности, армяно-азербайджанскую государственную границу, пытается сформировать такое мнение, что якобы Азербайджан совершает нападения на территорию Армении. Это ложь. Все атаки совершаются Арменией, есть достаточно много документов, видео- и фотодокументов, подтверждающих это. Азербайджан просто адекватно отвечает на все провокации. Если с территории Армении осуществляется обстрел азербайджанских позиций, азербайджанских сел, то мы, естественно, будем давать и даем адекватный ответ. Поэтому Армения, используя все возможности, в том числе выдумывая фальшивые данные, делает все возможное, чтобы привлечь к государственной границе особое внимание", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, вчерашняя военная провокация – очередное проявление этой грязной политики.

"Считаю, что еще одна причина данной провокации заключается в том, что в последнее время Азербайджан добился огромных успехов на международной арене. По нашей инициативе проведены саммиты международных организаций. По нашей инициативе состоялась специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Это предложение, эту инициативу поддержали более 130 стран, Армения выступила против нее и вновь опозорилась, еще раз изолировала себя от мира. Своей непонятной позицией в вопросе борьбы с COVID, находящимся сегодня на первом месте в повестке дня мира, она вновь привлекла внимание всего мира к своей грязной политике. Как такое возможно, чтобы сегодня, когда Азербайджан требует объединения всего мира в этой борьбе, Армения выступила против", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что поэтому можно сказать, что Армения утрачивает все опоры на международной арене.

"Внутренняя ситуация достаточно напряженная. Все уже понимают, что обещанное «процветание» - это грезы, ложь. Конечно, сообщение официальных органов Армении в связи со вчерашним инцидентом - очередной признак лжи. В этом сообщении они пытаются свалить ответственность на Азербайджан, в то время как для этого нет никаких оснований, и, еще раз хочу сказать, - все независимые эксперты могут подтвердить это, - без всяких на то оснований по нашему военному посту был нанесен артиллерийский удар. Именно в результате этого погибли наши военнослужащие. У них хватает сил только на то, чтобы обстреливать гражданское население или же неожиданно открыть огонь по нашему военному посту. Они сделали это, еще раз продемонстрировав свою грязную и коварную сущность. Еще раз хочу сказать: вчера и этой ночью врагу был дан адекватный ответ. Мы отомстили и отомстим за наших военнослужащих. Кровь наших военнослужащих, шехидов не оставалась и не останется на земле. Используя все возможности, мы будем защищать себя и вновь укажем врагу на его место", - добавил Президент Ильхам Алиев.