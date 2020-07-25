Посольства США в Баку и Ереване распространили заявление об акции перед Генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе

БАКУ /Trend/ - Посольства США в Баку и Ереване распространили заявление относительно акции, проведенной 21 июля перед Генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, сообщает в субботу Trend со ссылкой на посольство США в Азербайджане.

В обращении говорится: "Посольства США в Баку и Ереване осуждают насильственные действия, противоречащие общечеловеческим принципам свободы собраний и выражения протеста. США серьезно относятся к обязательствам по защите дипломатических объектов и совместно работают с местными правоохранительными органами для поддержки этих усилий. Свобода слова и мирных собраний гарантируется Конституцией США, однако правоохранительные органы предпримут соответствующие меры в связи с актами насилия. Призываем всех демонстрантов к миру и сдержанности".

(Текст: Кямаля Сеидова.)