Президент Ильхам Алиев: Допускается расточительство, порой реализуются или же дается старт ненужным проектам

БАКУ /Trend/ - Допускается расточительство, порой реализуются или же дается старт ненужным проектам.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заключительной речи во время совещания в видеоформате в связи с принятыми в Азербайджане мерами в области борьбы с коронавирусом и социально-экономической ситуацией.

«Если государственные компании не будут работать на основе нормального корпоративного управления, то мы постоянно будем сталкиваться с этими проблемами. Терпеть такое положение после этого нельзя. Считаю, что эффективность государственных компаний не равнозначна выделяемым им средствам. Столько средств выделено, результаты должны были быть более высокими. Но этого нет, так как они, в первую очередь, абсолютно уверены, что государство всегда будет брать на себя все их проблемы, будет брать на себя взятые ими и непогашенные кредиты, предоставлять им субсидии, и, таким образом, у них возникла успокоенность», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в то же время допускается расточительство, порой реализуются или же дается старт ненужным проектам.

«Естественно, эти проекты должны быть завершены. Но после их завершения выясняется, что они неэффективны. Здесь, конечно, играют свою роль как нарушения в управлении, так и в ряде случаев личные интересы. Я говорил, хочу еще раз сказать, накануне формирования, во время обсуждения государственного бюджета приходят заявки от всех государственных компаний – сюда выделите столько, туда – столько. Конечно, мы и дальше будем выделять государственные средства на проекты социальной инфраструктуры. Хотя надо посмотреть, здесь тоже возможно партнерство между государственным и частным секторами, в развитых странах это есть. Но требования, как говорится, по основным проектам поступают от государственных компаний при обсуждении бюджета: дайте столько-то средств и мы проделаем такую-то работу. При этом никто не смотрит на эффективность этой работы – есть в ней необходимость или нет? Она должна быть проделана в этом году или можно подождать 2 года? На это тоже никто не смотрит. Контроль находится на низком уровне. Поэтому этому вопросу обязательно должно уделяться внимание», - сказал он.