Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Греции (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 2 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греции в нашей стране Николаоса Пиперигкоса, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Посол вручил верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Посол Николаос Пиперигкос: Ваше превосходительство, пользуясь случаем, хочу передать Вам самые добрые пожелания моего Президента и сильное намерение Греции расширять наше сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю, господин посол. Прошу передать и мои приветствия Президенту вашей страны. Как мне известно, вы уже больше двух недель находитесь в нашей стране. Но в определенной степени выучили азербайджанский язык. Поэтому благодарю вас за обращение на нашем языке. Надеюсь, что у вас было время ознакомиться с нашим городом и в период работы в Азербайджане вы сможете поездить по стране. Климат в Азербайджане очень похож на климат Греции. Думаю, что он покажется вам знакомым. Так что вы будете чувствовать себя в Азербайджане комфортно. Я также надеюсь, что в период вашей деятельности в Азербайджане мы выявим сферы сотрудничества, что позволит нам сконцентрировать внимание на практических вопросах. Откровенно говоря, считаю, что последние несколько лет были годами, когда наше сотрудничество находилось на очень низком уровне. В прежние годы у нас были более активные контакты. Как вам известно, я побывал в вашей стране с официальным визитом, два президента Греции совершили официальные визиты в Азербайджан, приезжал премьер-министр. Однако после того, как к власти пришло прежнее правительство Греции, контакты прекратились, и это была инициатива правительства Греции. Таким образом, в настоящее время у нас фактически нет активных контактов. Нет обмена делегациями. Есть необходимость подумать о том, как нам спланировать наше дальнейшее сотрудничество.

Господин посол, я буду говорить с вами откровенно. Безусловно, у дипломатов своя манера общения. Я получил образование в институте, готовящем дипломатов. Поэтому мне известно, что такое дипломатический язык. Однако считаю, что было бы хорошо, если мы знали позиции друг друга для того, чтобы иметь ясное представление о том, где мы находимся, чего хотим и как будем идти вперед.

Считаю, что на нашем сотрудничестве негативно отразились несколько вопросов. Один из них связан с газовой компанией Греции DESFA. Могу сказать, что наша энергетическая компания SOCAR на основании обращения правительства Греции включилась в тендер для приобретения DESFA. Бывший премьер-министр Греции господин Самарас лично попросил меня об участии SOCAR в тендерной процедуре. В результате процедуры открытого тендера SOCAR представил лучшее предложение и получил право владения DESFA. Это представляло важное значение и с точки зрения наших планов, связанных со строительством Южного газового коридора. Это случилось примерно 6 лет назад. В то время мы, конечно, просто планировали построить связку между Азербайджаном и Европой и решили, что если Азербайджан будет оснащать Грецию газом, то было бы хорошо владеть компанией, распределяющей этот газ. В любом случае, мы внесли аванс – 40 миллионов евро, что составляло 10 процентов стоимости, и в течение 4 лет – с 2014 по 2018 годы - эти средства находились в распоряжении правительства Греции. Но, к сожалению, прежнее правительство Греции сделало все возможное для того, чтобы SOCAR утратила это право. Я хотел бы повторить, что мы получили это легитимное право первоначально на основании предложения премьер-министра Греции, в ходе открытой и конкурентной тендерной процедуры, однако по политическим причинам, из-за негативного отношения прежнего правительства Греции к Азербайджану лишились этого легитимного права. Безусловно, это серьезно отразилось на наших связях, которые уже находились на низком уровне. Откровенно говоря, после этого мы решили, что должны подумать о том, как ответить на такое отношение к нам правительства Греции. Наш ответ фактически был в том, чтобы ничего не делать. Мы не предприняли никакого демарша. Не сделали никакого дипломатического шага. Мы просто сказали: хорошо, если они нас не хотят, если отдают предпочтение тому, чтобы акционерами DESFA стали другие компании, то это их право, мы ничего не можем поделать в связи с этим. Однако могу вам сказать, что я несколько раз поднимал этот вопрос в Брюсселе с двумя бывшими лидерами Европейского Союза - господином Баррозу и господином Туском. Я поднял этот вопрос потому, что он тянулся уже 4 года. Я сказал: Смотрите, мы говорим о доверии, о новом соглашении между Европейским Союзом и Азербайджаном, которое активно пропагандирует Европейский Союз. Как мы можем усилить доверие, если наша компания, одержав победу в тендере, покупает компанию страны-члена Европейского Союза, Греции, после чего правительство Греции предпринимает шаги. Этот шаг был предпринят в результате принятия в вашем парламенте нового закона. Это сделало данный вопрос невозможным, а затем и Европейская комиссия в течение 4 лет не утверждала эту сделку. Я сказал: Ответьте нам "нет", скажите "не хотим вас". Но держать нас в таком положении на протяжении 4 лет – это не признак партнерства.

Таким образом, это был вопрос, вызвавший большое разочарование, и считаю, что он, конечно, серьезно повлиял на наши связи. Однако, еще раз говорю, это не была инициатива Азербайджана. Азербайджан всегда поддерживал развитие связей. Кстати, вы, безусловно, знаете, что ТАР был не единственным вариантом для транспортировки азербайджанского газа. Существовало несколько вариантов транспортировки азербайджанского газа после достижения им территории Турции. Это могло быть и в другом направлении. Однако выбор ТАР стал решением, принятым также и инвесторами, иностранными нефтяными компаниями и Азербайджаном. Иными словами, мы со своей стороны сделали положительный жест Греции. Но после прихода к власти прежнего правительства, хочу особо подчеркнуть это, потому что до прихода к власти бывшего правительства СИРИЗА у нас были очень хорошие отношения с прежним правительством Греции.

Второй вопрос, который я хочу поднять, чтобы вы услышали это не из других источников, а от меня - это наша обеспокоенность в связи с военным сотрудничеством между Арменией, Грецией и Кипром. Как вам известно, Армения - страна, оккупировавшая наши территории. Она совершила акт геноцида в Ходжалы, изгнала из родных очагов один миллион азербайджанцев, разрушила наши исторические, культурные, религиозные памятники, осуществила политику этнической чистки на оккупированных территориях, нарушает международное право и не выполняет резолюции Совета Безопасности ООН и других организаций. Кстати, два года назад Европейский Союз и Азербайджан парафировали документ под названием "Приоритеты партнерства". В нем Европейский Союз поддерживает территориальную целостность, суверенитет Азербайджана и неприкосновенность его признанных на международном уровне границ.

Иными словами, Армения ведет себя агрессивно. Последняя напряженность на государственной границе – это провокация Армении. Во время последней попытки совершения террористического акта был задержан армянский офицер, пытавшийся перейти линию соприкосновения, и он уже признал, что его группа преследовала цель совершить нападение на наших военнослужащих и гражданских лиц. Словом, Армения – враг Азербайджана, и это было их решение. Безусловно, тесное военное сотрудничество Армении с любой страной вызывает обеспокоенность. Вы, наверное, в курсе нашей реакции на интенсивную поставку оружия из России в Армению сразу после провокации Армении на границе. Активные столкновения прекратились 16 июля, а начиная с 17 июля до вчерашнего дня, - вчера был последний рейс – из России в Армению через воздушное пространство прикаспийских государств осуществлялись многочисленные грузовые рейсы. Я говорю это не только вам. Мы подняли этот вопрос и перед нашими российскими партнерами: военное сотрудничество с Арменией вызывает у нас беспокойство, потому что это представляет значительную угрозу для Азербайджана, потому что, используя это оружие, они убивают наших военнослужащих, гражданских лиц.

Этот трехсторонний формат сотрудничества беспокоит нас. Конечно, каждая страна делает то, что считает правильным. Поэтому мы не стоим на позиции блокирования или предотвращения этого в той или иной форме. Однако, считаю, хорошо, чтобы вы услышали о беспокоящем нас вопросе от меня, и я объяснил, почему это произошло. Не Азербайджан оккупировал земли Армении, а Армения оккупировала территорию Азербайджана. Это нашло отражение в документах всех международных организаций.

Третий вопрос, который я хочу затронуть, связан с обострением, произошедшим недавно между Турцией и Грецией в регионе Восточного Средиземноморья. Могу вам сказать, и это не секрет, что Турция является для нас не только другом и партнером, но и братской страной. Мы без всяких колебаний поддерживаем и во всех случаях будем поддерживать Турцию. Такую же поддержку мы видим от наших турецких братьев. Они поддерживают Азербайджан во всех вопросах и мы поддерживаем их во всех вопросах, в том числе в связи с разведкой в Восточном Средиземноморье. Я хочу, чтобы вы знали нашу позицию. Эта позиция по моему указанию уже была официально обнародована правительством Азербайджана. Могу еще раз вам сказать, что Турция не только дружественная, но и братская для нас страна, и турки – наши братья. Так что во всех вопросах мы будем рядом с ними.

Хочу найти хоть один положительный вопрос, который можно затронуть, но, к сожалению, не могу. Надеемся, что, возможно, относительно недавно пришедшее к власти новое правительство Греции пересмотрит политику прежнего правительства в отношении Азербайджана, и мы сможем восстановить контакты, обсудить вопросы, создающие позитивную динамику. Но, конечно, это будет зависеть от политики и позиции правительства Греции. На этом я завершаю свое выступление и предоставляю вам возможность сказать, что вы считаете правильным.

Посол Николаос Пиперигкос: Ваше превосходительство, благодарю Вас за замечания, связанные с состоянием греческо-азербайджанских отношений. Я очень внимательно выслушал Вас и доведу Ваши слова до нашего правительства. Но в прошлом году правительство сменилось. Есть много вопросов во всех секторах, которыми должно заняться наше правительство. Это правительство имеет значительное окружение. Считаю, что есть гораздо больше моментов, которые связывают Грецию и Азербайджан. К примеру, уважение к международному праву, так как хорошо известно, что Греция уже давно решительно поддерживает международное право.

Конечно, несколько лет назад наше сотрудничество хорошо развивалось. Однако новое правительство сделает все необходимое, чтобы найти лучшие пути для налаживания связей с вами. Я также хочу отметить, что, на наш взгляд, ваша страна и наша страна – очень интересные страны, осуществляющие трехстороннее и двустороннее сотрудничество. У вас этот опыт богат, у вас даже есть пример трехсторонней дипломатии. У нас тоже есть весьма успешная трехсторонняя дипломатия со многими важными странами, в частности, в регионе Восточного Средиземноморья. Всегда и полностью соблюдая международное право, мы уделяем внимание тому, чтобы не навредить отношениям с Азербайджаном, и нам хотелось бы видеть то же самое с вашей стороны, насколько это возможно. Однако, как мне кажется, учитывая то, что нашему новому правительству предоставлено время для того, чтобы найти возможности улучшения отношений с Вашим правительством, будущее нашего сотрудничества может быть более успешным. Пока могу сказать столько.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю.