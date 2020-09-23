Пакистанский эксперт: Движение неприсоединения под председательством Азербайджана становится более прогрессивным

БАКУ /Trend/ - Движение неприсоединения под председательством Азербайджана становится более прогрессивным.

Об этом в среду сказал Trend пакистанский эксперт в области геополитики и международных отношений Малик Айюб Сумбал.

Он отметил, что Азербайджан придерживается во внешней политике баланса между Востоком и Западом, а также между мусульманскими и немусульманскими странами.

По словам Сумбала, работа, проделанная Азербайджаном в качестве председателя Движения неприсоединения дает наилучшие результаты.

«Выдвинутые Азербайджаном инициативы высоко оцениваются членами Движения неприсоединения. В частности, инициатива Президента Азербайджана Ильхама Алиева о созыве специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН является очень мотивирующей. Движение неприсоединения - очень влиятельная структура, но председательство Баку делает ее более прогрессивной. С такими темпами Движение неприсоединения добьется отличных результатов», - сказал пакистанский эксперт.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn