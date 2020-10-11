Представители аккредитованных в Азербайджане военных атташе приглашены посетить подвергшиеся ударам армянских ВС Гянджу и Мингячевир
БАКУ /Trend/ - Приглашаем представителей аккредитованных в Азербайджане военных атташе завтра посетить Гянджу, и своими глазами увидеть совершенные Арменией деяния.
Как передает в воскресенье Trend, об этом на сегодняшнем брифинге для представителей аккредитованных в Азербайджане зарубежных военных атташе и международных организаций (ООН, ЕС, МККК) сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Он также пригласил представителей военных атташе посетить подвергшийся удару армянских ВС Мингячевир, где находится крупная ГЭС.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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Представители аккредитованных в Азербайджане военных атташе приглашены посетить подвергшиеся ударам армянских ВС Гянджу и Мингячевир
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