Президент Ильхам Алиев: В Минской группе есть страны, которые вообще не интересуются данным регионом

БАКУ/Trend/ - Я уже несколько раз говорил, что Минская группа была создана в 1992 году. Какие основания в то время явились причиной этого, мы не знаем. В этой группе есть страны, которые вообще не интересуются данным регионом. В этом регионе у них нет никаких интересов, никакого влияния. Поэтому если они хотят урегулирования данного конфликта, - мы этого хотим, - то должны быть такие страны, которые могли бы в реальной жизни служить обеспечению мира.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Haber Türk».

«Естественно, мы видим братскую Турцию в этом процессе. Мы приветствуем это. Знаем, что Минская группа была создана ОБСЕ, которая имеет свои правила. Наверное, есть юридические процедуры изменения состава данной группы. Мы не хотим углубляться. Поэтому я сказал, что де-юре или де-факто, не имеет значения, главное, чтобы Турция находилась за этим столом. Она и так есть, так как мой дорогой брат, уважаемый Реджеп Тайип Эрдоган, неоднократно встречался и говорил с уважаемым Путиным о нагорно-карабахском вопросе. Вот уже много лет, то есть, более десяти лет данный вопрос находится в турецко-российской повестке дня. Мне известно об этом. Как Президент Турции, так и Президент России говорили мне об этом. Турция и так есть. А сейчас есть в еще большем объеме, еще большем масштабе.

Знаете, министр иностранных дел Турции господин Мевлют Чавушоглу говорит по телефону с господином Лавровым, министр обороны Турции господин Хулуси Акар – с господином Шойгу. Кто может сказать, что Турции в процессе нет. Если Турции нет, то почему вы говорите? Турция есть. А мы сделаем все возможное, чтобы она была и дальше, потому что без участия Турции этот вопрос не может быть решен. Каждый должен понять это. Что же касается, повторяю, формальной стороны вопроса, то она может оставаться, может оставаться и Минская группа, она и так за 30 лет не добилась никакого результата. Но чем раньше будет решен данный вопрос, тем раньше отпадет необходимость в Минской группе»,- сказал Президент Ильхам Алиев.