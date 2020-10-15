Президент Ильхам Алиев: Добиться прекращения огня в одностороннем порядке невозможно

БАКУ /Trend/ - Добиться прекращения огня в одностороннем порядке невозможно.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «France 24».

"Мы должны были себя защищать. Добиться прекращения огня в одностороннем порядке невозможно. Иначе Армения получит преимущество и достигнет поставленной цели. По существу они это и пытаются сделать. Они пытаются вернуть освобожденные территории. В частности, пытались вернуть город Гадрут. Но безуспешно. Советую им, - я уже направил открытый месседж правительству Армении, а также армянскому народу, - прекратить попытки вернуть освобожденные территории. Это приведет только к новым жертвам, кровопролитию", - сказал глава государства.