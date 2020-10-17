Президент Азербайджана обнародовал данные об уничтоженной и взятой в последние дни в качестве трофея вражеской технике

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев в обращении к народу обнародовал некоторые данные об уничтоженной в последние дни Азербайджанской армией и взятой в качестве трофея вражеской технике.

Как сообщает Trend, глава государства довел до внимания следующие цифры: уничтожены 234 танка, 36 танков взяты в качестве военного трофея, уничтожено 49 боевых машин пехоты, в качестве трофея взяты 24. Уничтожены 16 самоходных артиллерийских установок, 190 пушек различного калибра, 2 системы «Ураган», 1 огнемет ТОС, 2 оперативно-тактических ракетных комплекса «Эльбрус» и 1 «Точка-У», 35 зенитно-ракетных комплексов «ОСА», 3 зенитно-ракетных комплекса ТОР, 5 зенитно-ракетных комплексов КУБ и «Круг», 9 систем радиоэлектронной борьбы, 2 зенитно-ракетных комплекса С-300, 196 грузовых автомобилей уничтожены и 98 взяты в качестве трофея.

«Спрашивается, кто их вооружает? Каждый человек, каждый специалист может узнать в открытой печати о стоимости данной техники, мы должны найти и найдем ответы на эти вопросы», - подчеркнул Президент Азербайджана.