Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы говорим то, о чем можно говорить

БАКУ/Trend/ - Уверен, что азербайджанский народ хорошо понимает: сегодня мы говорим то, о чем можно говорить.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Каждый раз, обращаясь к моему народу, я сообщаю приятные новости. В то же время, можно сказать, ежедневно в своем аккаунте в Twitter, посредством Twitter сообщаю об освобожденных от оккупации новых селах и городах. Я знаю, что азербайджанский народ каждый день ждет эти новости, каждый день! Каждый день, каждый час - когда будут эти новость, когда сообщат об этом. Но мне хочется, чтобы мой дорогой народ знал, что взятие каждого села, каждой высоты требует большой отваги, потому что не только сооруженные там укрепления, но и военный рельеф освобождённых земель более выгоден армянам. Сегодня мы должны сражаться не только против их укреплений, их пушек, их ракет, но и против природного рельефа, и мы пядь за пядью освобождаем наши земли от оккупантов. Это очень трудно.

Настанет день, когда будет представлена подробная информация об этом. Уверен, что азербайджанский народ хорошо понимает: сегодня мы говорим то, о чем можно говорить, потому что идут бои, и мы хотим, чтобы они как можно быстрее завершились, чтобы наша территориальная целостность была восстановлена. Поэтому считаю, что информация и объем информации, предоставляемых азербайджанской общественности, вполне достаточны»,- отметил глава государства.