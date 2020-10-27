Парламент Азербайджана утвердил переименование села Венг в Чинарлы

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании парламент Азербайджана утвердил переименование села Венг в село Чинарлы, сообщает во вторник Trend

Отметим, что на заседании обсуждался законопроект "О переименовании села Венг Ходжавендского района Азербайджана в село Чинарлы".

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят.

Напомним, что в обращении к народу 20 октября 2020 года Президент Ильхам Алиев сказал, что освобожденное от армянской оккупации село Венг отныне будет называться Чинарлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)