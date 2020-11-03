Катар поддерживает позицию Азербайджана в урегулировании нагорно-карабахского вопроса - посол

БАКУ /Trend/ - Катар поддерживает позицию дружественного и братского Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и других ключевых вопросах.

Как передает во вторник Trend, об этом третьего ноября в ходе встречи со спикером Милли Меджлиса (парламент) сказал посол Катара в Азербайджане Фейсал бин Абдалла Аль-Хинзаб.

Гость выразил уверенность в том, что дальнейшее углубление сотрудничества на парламентском уровне сыграет важную роль в укреплении дружбы и стратегического партнерства.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)