Катар поддерживает позицию Азербайджана в урегулировании нагорно-карабахского вопроса - посол
БАКУ /Trend/ - Катар поддерживает позицию дружественного и братского Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и других ключевых вопросах.
Как передает во вторник Trend, об этом третьего ноября в ходе встречи со спикером Милли Меджлиса (парламент) сказал посол Катара в Азербайджане Фейсал бин Абдалла Аль-Хинзаб.
Гость выразил уверенность в том, что дальнейшее углубление сотрудничества на парламентском уровне сыграет важную роль в укреплении дружбы и стратегического партнерства.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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