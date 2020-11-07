Обнародована дата проведения президентских выборов в Иране

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Иране и выборы в муниципалитеты страны будут проведены 18 июня следующего года.

Об этом сказал журналистам замминистра внутренних дел Ирана Джамал Орф, сообщает в субботу Trend.

По словам Орфа, Избирательная комиссия по президентским выборам 13-го созыва в Иране начнет функционировать 1 февраля.

По его словам, регистрация избирателей, распределение полномочий и другие вопросы, связанные с выборами, будут определены в следующем году: "Регистрация кандидатов в муниципалитеты начнется 19 февраля, регистрация кандидатов для участия в президентских выборах - 21 мая".

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)