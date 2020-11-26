Спикер парламента Азербайджана поздравила народ с освобождением Кельбаджара

БАКУ /Trend/ - В ходе сегодняшнего пленарного заседания спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова поздравила азербайджанский народ с освобождением от армянской оккупации Кельбаджара, сообщает в четверг Trend.

"В соответствии с заявлением, подписанным президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, вчера был освобожден и передан Азербайджану Кельбаджарский район. Поздравляю всех с этим событием!" - сказала Гафарова.

Спикер напомнила, что до 1 декабря будет освобожден и передан Азербайджану Лачинский район: "Да здравствует Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, да здравствует азербайджанская армия, да здравствует Азербайджан!".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)