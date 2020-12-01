Президент Ильхам Алиев: Лачинский коридор очищен от армянских оккупационных сил

БАКУ /Trend/ - Лачинский коридор очищен от армянских оккупационных сил.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Стратегическое значение Лачинского района в то же время заключается в том, что по территории района и через город Лачин проходит Лачинский коридор. Как вам известно, этот коридор передан под контроль миротворческих сил России. Долгие годы коридор находился под контролем армянских вооруженных сил, оккупантов. Могу сказать, что в первоначальной версии подписанного 10 ноября совместного Заявления было положение о сохранении этого коридора под контролем армянских вооруженных сил. Я выступил против этого и в результате этот коридор был передан под контроль российских миротворческих сил. Считаю, что это – очень большое достижение. Лачинский коридор очищен от армянских оккупационных сил. Также должен сказать, что над первоначальной версией Заявления шла активная работа, особенно в короткий срок после освобождения города Шуша от оккупантов. В первоначальной версии Заявления нам предлагалось, чтобы ширина Лачинского коридора составляла 30 километров. Я был категорически против этого и сказал, что эти притязания армянской стороны абсолютно необоснованны. Для обеспечения мер безопасности в рамках коридора необходимости в таком широком коридоре нет. Поэтому я посчитал это абсолютно неприемлемым предложением и высказал свое мнение. Затем во втором варианте предусматривалось, что ширина Лачинского коридора составит 10 километров. Я не дал согласия и на это, и в результате была достигнута договоренность о коридоре шириной 5 километров. Коридор шириной 5 километров охватывает достаточное расстояние и для нас, и для проживающих в Нагорном Карабахе армян, и для обеспечения безопасности», - сказал Президент Ильхам Алиев.