Глава МИД Азербайджана встретился с вице-спикером Палаты депутатов Италии

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов седьмого декабря принял делегацию во главе с вице-спикером Палаты депутатов Италии Этторе Розато.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД, выразив удовлетворение тесными дружественными отношениями сотрудничества между Азербайджаном и Италией, министр Джейхун Байрамов напомнил об историческом государственном визите Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию 19-21 февраля 2020 года. Министр отметил, что, подписав "Совместную декларацию об усилении многомерного стратегического партнерства между Италией и Азербайджаном", стороны приняли друг друга в качестве стратегического партнера, и этим выразили взаимные намерения по усилению сотрудничества в сфере политики, обороны, безопасности, экономики, торговли, энергетики, транспорта, инноваций, науки, образования, культуры и других областях.

Проинформировав противоположную сторону о 44-дневной Отечественной войне, в результате которой были освобождены азербайджанские земли, Джейхун Байрамов с признательностью подчеркнул, что Италия оказала поддержку справедливой позиции Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, который на протяжении многих лет представлял серьезную угрозу безопасности Азербайджана и региона в целом.

Выразив благодарность за прием, вице-спикер Этторе Розато выразил особую симпатию Азербайджану, отметив, что, несмотря на пандемию COVID-19, он посетил нашу страну с большой делегацией. В рамках визита они посетили город Агдам, который был разрушен вооруженными силами Армении, а также Гянджу, подвергшуюся артиллерийскому обстрелу армянскими военными. Подчеркнув, что позиция Азербайджана справедлива, вице-спикер особо отметил, что Италия является дружественной страной для Азербайджана. В то же время Этторе Розато сказал, что итальянское правительство всегда поддерживало территориальную целостность Азербайджана.

В ходе встречи было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между комитетами по внешним связям и группами дружбы парламентов Италии и Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)