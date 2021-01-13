Президент Ильхам Алиев: Страна, удерживавшая наши земли под оккупацией, пыталась стереть следы азербайджанской культуры

БАКУ /Trend/ - Страна, удерживавшая наши земли под оккупацией, пыталась стереть следы азербайджанской культуры.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.

«Мне сообщили, что вчера вы побывали в азербайджанских городах, освобожденных от оккупации во время войны, и стали свидетелями ситуации. Все полностью уничтожено. У нас была информация об этом, так как мы располагали определенными кадрами, связанными с положением на оккупированных территориях. Но, откровенно говоря, мы и представить себе не могли, что масштаб разрушений столь велик. Это демонстрирует, что страна, удерживавшая наши земли под оккупацией, пыталась стереть следы азербайджанской культуры, хотела уничтожить наследие азербайджанского народа. Мы отчетливо понимаем, что эти разрушения были совершены после первой Карабахской войны. Это не было сделано в ходе войны, потому что совершить такие разрушения во время войны невозможно. Это было сделано после оккупации, с тем чтобы уничтожить все, что принадлежит азербайджанскому народу, и не допустить возвращения азербайджанцев в будущем. Это еще раз демонстрирует, что на протяжении, можно сказать, 30-летних переговоров Армения преследовала лишь одну цель - сделать переговоры бесконечными и бесполезными. Это и произошло, потому что можно сказать, что в процессе этих 30-летних переговоров никаких результатов не было. Только переговоры, только поездки, заявления, а результатов не было. Это позволило агрессору предпринять попытку изменения исторической, культурной и религиозной принадлежности оккупированных территорий», - сказал глава государства.