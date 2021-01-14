Военная стратегия Азербайджана оказалась исключительно эффективной в труднопроходимой горной местности - UK Defense Journal

БАКУ /Trend/ - Успех Азербайджана в Нагорном Карабахе дал Великобритании понять, во что следует вкладывать средства для развития армии, говорится в статье, опубликованной агентством UK Defense Journal, передает Trend.

В сообщении говорится, что Азербайджан одержал ошеломительную победу над армянскими войсками во время недавней войны в Нагорном Карабахе, а его военная стратегия оказалась исключительно эффективной в труднопроходимой горной местности.

В сообщении отмечается, что азербайджанская армия – высокопрофессиональна и сыграла ключевую роль в освобождении оккупированных территорий, в том числе стратегически важного города Шуша. Однако самым впечатляющим является технологическая мощь Азербайджана.

В отчете говорится, что, если верить последним сообщениям, министерство обороны Великобритании стремится расширить свою собственную программу беспилотных летательных аппаратов после очень успешного развертывания в Азербайджане беспилотных летательных аппаратов TB2, включив в нее более компактные БПЛА в качестве дополнения к существующему флоту Predator в Великобритании.

(Редактор: Наталья Кочнева)