«Черный январь» – это символ борьбы азербайджанского народа за независимость – Дмитрий Панин

БАКУ /Trend/ - «Черный январь» для азербайджанского народа является символом борьбы за независимость.

Об этом заявил поверенный в делах посольства Азербайджана в Эфиопии Дмитрий Панин, передает Trend со ссылкой на агентство New Business Ethiopia.

В статье, опубликованной агентством, автор отмечает, что в среду в Азербайджане отмечается 31-я годовщина «Черного января» – жестокого акта агрессии против азербайджанского народа со стороны советской армии.

В сообщении говорится, что массовые убийства в тот день, когда советские солдаты открыли огонь по толпам мирных невооруженных демонстрантов в Баку, привели к гибели десятков людей.

«Жестокие репрессии были направлены на то, чтобы подорвать движение азербайджанцев за независимость. Однако военная операция не смогла подавить волю Азербайджана. Это скорее усилило стремление народа к независимости, и через год Азербайджан стал суверенным государством», –говорится в сообщении.

На следующий день после трагедии общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев прибыл в постоянное представительство Азербайджана в Москве и провел там пресс-конференцию, осудив действия советского руководства.

«Это был день, когда мы убедились, что больше не будем частью Советского Союза. Несмотря на массовые убийства ни в чем не повинных мирных жителей, репрессии, тем не менее, побудили людей к дальнейшему продвижению к независимости», – добавил дипломат.

Для тех кому удалось пережить эту трагедию, ужасы дня «Черного января» остаются незабываемы, подчеркивает агентство.

Редактор: Надир Насиров