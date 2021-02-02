Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового лесопарка в Ясамальском районе столицы (ФОТО) (ВЕРСИЯ 2)

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БАКУ /Trend/ - 1 февраля Президент Азербайджанской Республики и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового лесопарка в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает Trend, глава государства и первая леди ознакомились с условиями, созданными в парке.

Отметим, что общая площадь этого парка, созданного согласно поручению главы государства, составляет 4 гектара. В свое время эта территория была захвачена некоторыми людьми, которые намеревались продать ее по частям. Именно после вмешательства Президента Ильхама Алиева этот процесс был остановлен, данные земли были возвращены в государственный фонд.

В новом парке площадь зелёной зоны составляет более 70 процентов территории. В парке уже есть все условия для отдыха жителей прилегающих территорий.

Жители расположенного рядом многоэтажного дома поприветствовали с балконов главу государства и его супругу.

Отметим, что новый парк разбит в соответствии со стандартами градостроительства и современными требованиями. Он имеет большое значение и с точки зрения улучшения экологического состояния города.