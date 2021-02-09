Глава МИД Азербайджана встретился с госминистром Великобритании

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между государственным министром Великобритании по европейскому соседству Венди Мортон и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Информация об этом размещена на странице МИД Азербайджана в Twitter, сообщает во вторник Trend.

Отметим, что госминистр Великобритании находится с визитом в Азербайджане.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова)