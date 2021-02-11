Прошли заключительные консультации по учреждению Международного дня тюркского языка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проведены заключительные онлайн-консультации по учреждению Международного дня тюркского языка, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В заседании приняли участие официальные представители национальных комиссий Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции в ЮНЕСКО, Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, Международной организации тюркской культуры, Фонда тюркской культуры и наследия, Международной тюркской академии, представители госструктур Турции

Азербайджан на заседании представил посол по особым поручениям МИД Азербайджана - генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО Эльнур Султанов.

Он отметил, что Азербайджан высоко оценивает инициативу учреждения Международного дня тюркского языка, и готов поддержать активизацию процесса по рассмотрению этого вопроса в ЮНЕСКО.

Напомним, что для поощрения популяризации языков на международном уровне отмечаются международные дни соответствующих языков. В связи с этим Национальная комиссия Турции в ЮНЕСКО выступила с инициативой учреждения Международного дня тюркского языка (International Turkic Language Day) в рамках ЮНЕСКО.

(Текст: Кямаля Сеидова)