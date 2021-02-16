Сопредседатели МГ ОБСЕ провели встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов из Российской Федерации, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шофер из Соединенных Штатов Америки) сделали сегодня заявление, передаёт Trend со ссылкой на ОБСЕ.

Сопредседатели отдельно в формате видеоконференции побеседовали 16 февраля с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. В телефонных разговорах также участвовал личный представитель Действующего председателя ОБСЕ (PRCiO) Анджей Каспшик.

Сопредседатели провели с каждым министром продолжительный и предметный обмен мнениями по вопросам, связанным с обеспечением стабильности в регионе, методами процесса посредничества и ролью личного представителя действующего председателя.

(Редактор: Наталья Кочнева)