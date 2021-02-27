Необходимо положить конец размещению вооруженных сил Армении на территории Азербайджана - МИД (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Наблюдаются случаи отправки личного состава Вооруженных сил Армении на военную службу на международно признанные территории Азербайджанской Республики в нарушение норм и принципов международного права, основных принципов международных прав человека после подписания совместного заявления между Азербайджаном и Арменией от 10 ноября 2020 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Управление пресс-службы МИД Азербайджана, по сообщениям международных СМИ, действующих в Армении, личный состав вооруженных сил Армении был обманом или насильственно вовлечен в военные действия в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики, что вызвало протесты как военных, так и членов их семей. В информации говорится, что родители военнослужащих открыто протестовали против призыва их детей на военную службу в Азербайджане, что армянские военнослужащие были тайно переброшены из Лачинского коридора и насильно размещены на территории Азербайджанской Республики, тем самым их жизни были подвергнуты опасности, а также то, что они претерпевают пытки и бесчеловечное обращение.

"В этой связи сообщаем, что размещение вооруженных сил Армении на международно признанных территориях Азербайджанской Республики без согласия Азербайджана нарушает нормы и принципы международного права, в частности суверенитет, территориальную целостность и нерушимость международных границ, а также является явным нарушением других международных документов, за которые выступает и сама Армения.

Незаконное размещение армянских войск на территории Азербайджанской Республики, где в настоящее время дислоцируются российские миротворческие силы, также является грубым нарушением совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года", - отметили в МИД.

В МИД напомнили, что совместное заявление от 10 ноября предусматривает вывод вооруженных сил Армении с территории Азербайджанской Республики параллельно с размещением на них российских миротворческих сил.

"В заявлении также гарантируется безопасность граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях Лачинского коридора. Использование этого коридора в военных целях, особенно в секретных целях, в гражданской форме и на гражданских транспортных средствах, является грубым нарушением режима движения по Лачинскому коридору. Это является нарушением механизмов контроля миротворческого контингента и подрывает усилия контингента по стабилизации ситуации в регионе.

Шаги Армении серьезно ставят под сомнение предусмотренные этим заявлением меры, направленные на нормализацию отношений, обеспечение мира и стабильности в регионе на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международных границ государств, и служат обострению ситуации.

Отметим, что именно незаконное размещение Арменией своих вооруженных сил на территории Азербайджана в конце ноября прошлого года после вступления в силу трехстороннего заявления вызвало военную напряженность в регионе. Армянская диверсионная группа, осуществлявшая нападения на азербайджанских военнослужащих и мирных жителей, была нейтрализована в результате антитеррористической операции, группа из 62 человек была задержана и передана следственным органам Азербайджана. Незаконное проникновение вооруженных лиц на территорию Азербайджанской Республики, помимо возникновения международно-правовой ответственности для страны, к которой они принадлежат, влечет за собой индивидуальную уголовную ответственность этих лиц в соответствии с национальным законодательством Азербайджанской Республики", - сообщили в министерстве.

В МИД также заявили, что вовлечение армянских военнослужащих для незаконного военного использования на территории другой страны, Азербайджанской Республики, особенно путем обмана и принуждения, является серьезным нарушением как международного права в области прав человека, так и положений, закрепленных в соответствующих документах, принятых в региональных организациях, таких как Совет Европы и ОБСЕ.

"Азербайджанская сторона требует от Армении прекратить незаконное размещение своих вооруженных сил в Азербайджане и призывает международное сообщество принять необходимые меры для прекращения подобных провокационных действий Армении.

В то же время важно, чтобы правозащитные организации решительно осудили эти действия вооруженных сил Армении, которые грубо нарушают права и свободы человека, ставят под угрозу их жизнь и здоровье без необходимости в законной защите, и приняли меры по удержанию этой страны от таких действий.

Азербайджанская сторона еще раз заявляет, что для обеспечения мира и стабильности, процветания и устойчивого экономического развития в регионе нет альтернативы полному и добросовестному исполнению Арменией всех своих обязательств по международному праву, а также совместных заявлений, подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - сообщили в ведомстве.

(Редактор: Наталья Кочнева)