Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы работаем над равноправным соглашением с Европейским Союзом, оно уже согласовано на 90 процентов

БАКУ /Trend/ - Сегодня нет ни одной страны, с которой у нас были бы какие-то проблемы. Мы наладили тесные связи с Европейским Союзом. С 9 странами-членами Европейского Союза подписаны документы о стратегическом партнерстве. Не хочу сейчас ни о ком говорить, но это должен сказать. Какая из стран «Восточного партнерства» подписала с 9 странами-членами Европейского Союза документ о стратегическом партнерстве? Никакая.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«Сегодня мы работаем над равноправным соглашением с Европейским Союзом, оно уже согласовано на 90 процентов. Конечно, пандемия и война немного вмешались в эти дела. В ближайшем будущем эти переговоры будут возобновлены. Поэтому мы добились успехов и в этой сфере, потому что у нас многосторонняя внешняя политика с другими странами.

Какую активную работу мы провели в международных организациях. Некоторые считали, что она напрасна. Нет, это не так. Нам необходимо было еще более укрепить правовую базу для Второй Карабахской войны. До 2005 года основной правовой базой для нас были только резолюции Совета Безопасности ООН. Конечно, это очень важные резолюции, но они не выполнялись, мы их выполнили», - сказал глава государства.