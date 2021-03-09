Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан с официальным визитом

БАКУ /Trend/ - Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар посетит Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Trend, об этом спецпредставитель ЕС написал на своей странице в Твиттер.

Дипломат ЕС написал, что завершил свои встречи в Москве и отправился с визитом в Баку.

"С нетерпением жду субстантивных встреч в Азербайджане", - отметил Клаар.

(Редактор: Наталья Кочнева)