Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан с официальным визитом
БАКУ /Trend/ - Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар посетит Азербайджан с официальным визитом.
Как сообщает Trend, об этом спецпредставитель ЕС написал на своей странице в Твиттер.
Дипломат ЕС написал, что завершил свои встречи в Москве и отправился с визитом в Баку.
"С нетерпением жду субстантивных встреч в Азербайджане", - отметил Клаар.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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