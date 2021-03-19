Поездки Президента Ильхама Алиева на азербайджанские территории не могут быть темой комментариев МИД Армении (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:01)

БАКУ /Trend/ - Поездки Президента Ильхама Алиева на азербайджанские территории не могут быть предметом комментариев МИД Армении.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в комментарии пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана по поводу заявления внешнеполитического ведомства Армении от 18 марта 2021 года.

МИД Армении, прежде чем говорить о несуществующих разрушениях, не должен забывать о политике "чистки" и разграблении исторического, культурного и религиозного наследия, которые Армения осуществляла на протяжении около 30 лет на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе о разрушении сотен памятников, уничтожении 63 мечетей, отмечается в комментарии.

"Армянская сторона до сих пор не понимает, что необходимо отойти от подобной риторики и сосредоточиться на реализации подписанных трехсторонних заявлений. Отравление собственного населения реваншистскими и опасными идеями не сулит Армении ничего хорошего", - говорится в комментарии.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)