Азербайджанский Агдам – яркий пример урбицида – Хикмет Гаджиев (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Город Агдам, освобожденный от армянской оккупации во время Второй Карабахской войны, является ярким примером урбицида.
Как сообщает в воскресенье Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
«Урбицид – это термин, который дословно переводится как "насилие над городом". Освобожденный город Агдам, который был полностью разрушен и разграблен в результате 30-летнего вандализма Армении, является яркой иллюстрацией УРБИЦИДА. Агдам называют "Кавказской Хиросимой"», – отметил Гаджиев.
(Редактор: Надир Насиров)
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