Азербайджанский Агдам – яркий пример урбицида – Хикмет Гаджиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Город Агдам, освобожденный от армянской оккупации во время Второй Карабахской войны, является ярким примером урбицида.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Урбицид – это термин, который дословно переводится как "насилие над городом". Освобожденный город Агдам, который был полностью разрушен и разграблен в результате 30-летнего вандализма Армении, является яркой иллюстрацией УРБИЦИДА. Агдам называют "Кавказской Хиросимой"», – отметил Гаджиев.

(Редактор: Надир Насиров)