В Азербайджане завершился онлайн-опрос по возвращению вынужденных переселенцев в Карабах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершился первый онлайн-опрос, проведенный с целью прогнозирования потенциала репатриации для эффективной организации возвращения на освобожденные территории, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Университет ADA.

В онлайн-опросе приняли участие 65 тысяч человек, количество просмотров страницы опроса превысило 400 тысяч.

По предварительным данным, 54% участников опроса составили мужчины, 46% - женщины.

45% опрошенных - граждане страны в возрасте до 40 лет.

В настоящее время результаты онлайн-опроса находятся на стадии обработки.

После анализа полученных данных исследовательская группа представит результаты в соответствующую государственную структуру.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)