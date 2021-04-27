Те, кто закрывает глаза на Ходжалинский геноцид, говорят о т.н. "геноциде армян" - спикер Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Те, кто, преследуя определенные цели, закрывает глаза на Ходжалинский геноцид, говорят о так называемом "геноциде армян", что вызывает только сожаление.

Об этом сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 27 апреля на пленарном заседании парламента, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, исторические факты свидетельствуют о том, что утверждения о якобы убийстве армян в Османской империи являются абсурдными.

"Армянские шовинисты неоднократно совершали массовые убийства азербайджанцев. В 1918 году армяне совершили кровавый геноцид азербайджанского народа. В Баку, Шамахы и других городах были зверски убиты более 50 тысяч мирных граждан", - сказала Гафарова.

Она также отметила, что Азербайджан во всех вопросах поддерживает братскую Турцию.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)