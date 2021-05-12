Президент Ильхам Алиев осмотрел дворец дочери хана Натаван в Шуше

Политика 12 мая 2021 20:54 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев осмотрел дворец дочери хана Натаван в Шуше

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева 12 мая осмотрели дворец дочери хана Натаван в Шуше.

Новость обновляется
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Порты Турции перевалили почти 4 млн тонн грузов из Израиля
Порты Турции перевалили почти 4 млн тонн грузов из Израиля
Порты Азербайджана незначительно сократили перевалку грузов в I квартале
Порты Азербайджана незначительно сократили перевалку грузов в I квартале
Крупный порт на юге Турции принял более 150 судов в I квартале
Крупный порт на юге Турции принял более 150 судов в I квартале
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Словении выявили первый случай заражения индийским штаммом коронавируса Европа 22:12
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами салюта в Шуше (ВИДЕО) Политика 21:57
Из Москвы в Шушу. Эльчин Азизов и Юсиф Эйвазов на фестивале "Харыбюльбюль": Это роскошный сон! (ФОТО) Культура 21:13
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент общеобразовательной школы номер 1 в Шуше Политика 21:06
Фестиваль "Харыбюльбюль" имеет огромное культурное, политическое и духовное значение - Нигяр Нариманбекова Культура 21:06
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми в Шушинской картинной галерее (ФОТО) Политика 21:05
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с административным зданием специального представительства в Шуше Политика 21:00
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со зданием, в котором будет располагаться Шушинский творческий центр Политика 20:56
Президент Ильхам Алиев осмотрел дворец дочери хана Натаван в Шуше Политика 20:54
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в корпусе и коттеджах при отеле «Хары Бюльбюль» Политика 20:26
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции отеля "Хары Бюльбюль" в Шуше (ФОТО) Политика 20:21
Президент Ильхам Алиев: Я не видел в мире города, похожего на Шушу, возможно, такого и нет Политика 19:51
Президент Ильхам Алиев: Все эти годы мы жили одной целью – освободить земли Политика 19:47
Президент Ильхам Алиев: Завтра в мечети Юхары Говхар ага будет совершен праздничный намаз Политика 19:45
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанская культура, видные представители азербайджанской культуры вернулись в Шушу Политика 19:41
Президент Ильхам Алиев: В следующем году мы отметим 270-летие Шуши Политика 19:38
Президент Ильхам Алиев: 44-дневная война – наша славная история Политика 19:37
Президент Ильхам Алиев: Отныне фестиваль «Харыбюльбюль» будет проводится в Шуше каждый год Политика 19:33
Президент Ильхам Алиев: После долгого перерыва на Джыдыр дюзю проводится фестиваль «Харыбюльбюль». 30 лет мы с нетерпением ждали этого дня Политика 19:31
Запасы нефти в США за неделю снизились на 426 тыс. баррелей США 19:25
Израильский военный погиб при обстреле из сектора Газа Израиль 18:41
Объём переводов в Узбекистан достиг $2 млрд Узбекистан 18:40
В Грузии выявлено 1409 новых случаев коронавируса Грузия 18:25
Глава МИД Ирана заявил о решении Тегерана открыть генконсульство в Алеппо Политика 18:20
Профицит внешней торговли в России в марте вырос на 6% Россия 18:08
Азербайджан восстанавливает свое культурное наследие, и фестиваль "Хары Бюльбюль" - наглядное тому подтверждение - депутат Политика 17:50
Cирены воздушной тревоги вновь прозвучали в израильских городах Израиль 17:38
ЕСПЧ рассмотрит преступления Армении против Азербайджана Политика 17:36
Фармрегулятор ЕС в ближайшие недели может определить сроки одобрения вакцины "Спутник V" Европа 17:34
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 17:25
Из Москвы большое счастье наблюдать за "Хары Бюльбюль" в Шуше – Али Усубов, худрук фестиваля в 1990 году Культура 17:24
В Азербайджане выявлено 558 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 454 человека Общество 17:04
На Джыдыр дюзю в Шуше прозвучал мугам "Баяты шираз" (ВИДЕО) Азербайджан 16:49
Порты Турции перевалили почти 4 млн тонн грузов из Израиля Турция 16:42
В Шуше презентован сборник нот произведений азербайджанских композиторов, изданный Фондом Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 16:40
Порты Азербайджана незначительно сократили перевалку грузов в I квартале Транспорт 15:50
В Зангилане строится новая воинская часть Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО) Общество 15:49
10 лет без Вагифа Ибрагимоглу – Великого экспериментатора (ФОТО) Культура 15:41
24 тыс. жителей Лондона доверились азербайджанцу (ФОТО) Общество 15:39
Туркменистан и Китай рассмотрят возможности развития сотрудничества в ряде сфер Бизнес 15:36
Стало известно имя стилиста Самиры Эфенди на "Евровидении-2021" Стиль 15:32
Зангезурский коридор сократит расстояние между Турцией и Азербайджаном на 400 км Политика 15:29
Президент Ильхам Алиев: Мы вернулись в Шушу, вернулись навсегда! Политика 15:20
Президент Ильхам Алиев: Я несколько месяцев думал о том, какой должна быть архитектура новой мечети в Шуше Политика 15:19
Очевидна необходимость разблокировки транспортного пути в Нахчыванскую Автономную Республику – российский эксперт Экономика 15:19
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии фестиваля «Харыбюльбюль» в Шуше (ФОТО) Политика 15:16
Президент Ильхам Алиев: В Шуше в свое время было 17 мечетей, и ненавистный враг разрушил все Политика 15:08
Президент Ильхам Алиев побывал на восстановленном роднике «Хан гызы» в Шуше (ФОТО) Политика 15:04
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент новой мечети в Шуше (ФОТО) Политика 15:01
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии подстанции «Шуша» (ФОТО) Политика 14:55
В Шуше прошел фестиваль "Хары Бюльбюль" (ВИДЕО) Политика 14:54
Население Грузии в 2021 году сократилось Грузия 14:35
Возобновляется движение поездов на участке Тель-Авив-Лод Израиль 14:33
Россия и Бахрейн договорились о производстве "Спутника V" в королевстве Россия 14:28
В азербайджанской армии пройдут учения Общество 14:28
Число нелегалов, задержанных на южной границе США, достигло "рекорда за 20 лет" США 14:27
Турецкий экспорт электротоваров в Иран превысил $40 млн Турция 14:00
Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 2,7% Европа 13:59
Турецкий экспорт готовой одежды в Азербайджан превысил $14 млн Турция 13:52
Компания Gazelli Group, как в горести, так и в радости рядом с азербайджанским народом (ФОТО) Общество 13:45
Крупный порт на юге Турции принял более 150 судов в I квартале Турция 13:36
Порты Турции перевалили свыше 4 млн тонн грузов из Греции Турция 13:35
Турция незначительно сократила экспорт стали в Казахстан Турция 13:35
Турция сократила экспорт цемента в Туркменистан почти на треть Турция 13:35
Миннацэкономики Казахстана и Французское агентство развития подписали меморандум о сотрудничестве Казахстан 13:10
Освоение месторождения «Достлуг» на Каспии позволит Туркменистану экспортировать природный газ на Запад Энергетика 13:08
Туркменистан и SOCAR имеют огромный потенциал для развития сотрудничества Энергетика 12:40
ЦБ Азербайджана направил почти 14 тыс. манатов на поддержку своей веб-страницы Бизнес 12:29
Премьер Азербайджана соболезнует российскому коллеге Политика 12:23
Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла Общество 12:16
В Баку впервые пройдут Всемирные соревнования возрастных групп по аэробной гимнастике (ВИДЕО) Общество 12:13
В Туркменистане значительно вырос розничный товарооборот Бизнес 12:03
Турция увеличила экспорт цемента в Иран Турция 11:46
Геостат раскрыл уровень инфляции в Грузии Бизнес 11:24
Граждане Азербайджана стали больше приобретать недвижимость в Турции Турция 11:24
Азербайджан увеличил экспорт пластмассы почти вдвое Бизнес 11:18
Минэнерго Туркменистана перевыполнило план по производству продукции Энергетика 11:09
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из очередной поездки в Карабах с Президентом Ильхамом Алиевым (ВИДЕО) Политика 11:06
Snam раскрыла вклад TAP в чистую прибыль от вложений в акционерный капитал Энергетика 10:54
Ряд стран закупил продукцию на туркменской бирже Бизнес 10:39
Азербайджан в I квартале сократил экспорт хурмы Бизнес 10:37
Стоимость азербайджанской нефти превысила $68 за баррель Энергетика 10:27
В Казахстане незначительно замедлился индекс деловой активности Бизнес 10:11
В Казахстане наблюдается замедление продовольственной инфляции Финансы 09:46
Минэнерго США понизило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане Энергетика 09:46
Цены на нефть колеблются на разнонаправленных факторах Энергетика 09:43
Темп роста ВВП Казахстана составил 0,7% в январе-апреле 2021 года Казахстан 09:40
Кабмин Казахстана отозвал из Мажилиса поправки по безвизовому соглашению с Азербайджаном Политика 09:22
Китай пригрозил Швеции ответом на запрет Huawei ИКТ 08:55
Похороны погибших при стрельбе в школе в Казани пройдут 12 мая Россия 08:49
Некоторые азербайджанские банки и учреждения начали опираться в своей работе на искусственный интеллект - минсвязи ИКТ 08:36
Грузия раскрыла долю внутреннего экспорта Бизнес 08:09
На 12% увеличилось строительство жилья в Карагандинской области Казахстана Казахстан 08:07
В Иране увеличат возрастут мощности по переработке газового конденсата Экономика 08:05
В Малайзии ввели новый локдаун из-за распространения вариаций коронавируса из Индии и ЮАР Другие страны 07:48
Канада получила почти 20 млн доз вакцин от коронавируса Другие страны 07:31
Во Флориде объявили режим ЧП из-за кибератаки на компанию Colonial Pipeline США 07:16
Жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали 35 палестинцев Арабские страны 07:07
Пентагон не стал раскрывать численность войск в Афганистане Другие страны 07:02
Три гражданки Израиля погибли в результате ракетных обстрелов Израиль 06:46
Все новости