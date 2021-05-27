Парламент Азербайджана принял во втором чтении законопроект о городе Шуша

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на сегодняшнем пленарном заседании обсудил и принял во втором чтении законопроект "О городе Шуша - культурной столице Азербайджана", сообщает в четверг Trend.

Законопроект предусматривает такие вопросы, как создание Государственного заповедника города Шуша и связанного с ним особого фонда.

В соответствии с документом предпочтение на территории города будет отдаваться экологически чистым видам транспорта.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)