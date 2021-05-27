Парламент Азербайджана принял во втором чтении законопроект о городе Шуша
БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на сегодняшнем пленарном заседании обсудил и принял во втором чтении законопроект "О городе Шуша - культурной столице Азербайджана", сообщает в четверг Trend.
Законопроект предусматривает такие вопросы, как создание Государственного заповедника города Шуша и связанного с ним особого фонда.
В соответствии с документом предпочтение на территории города будет отдаваться экологически чистым видам транспорта.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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