Назначен новый резидент - координатор ООН в Азербайджане

Политика 3 июля 2021 09:23 (UTC+04:00)
Назначен новый резидент - координатор ООН в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Генсек ООН Антониу Гутерриш назначил Владанку Андрееву из Северной Македонии новым резидентом - координатором организации в Азербайджане.

Азербайджанское правительство одобрило это назначение.

Как сообщает Trend со ссылкой на всемирную организацию, Андреева работала на различных должностях в ООН и обладает 21-летним опытом в сферах международного развития, координации гуманитарной деятельности, адвокатуры и налаживания партнерства.

До последнего назначения она возглавляла Объединенную программу ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в Камбодже, а также группу по обеспечению готовности к пандемии COVID-19 и реагированию на нее.

Кроме того, Андреева работала советником по стратегическому вмешательству Регионального отделения ЮНЭЙДС для Азиатско-Тихоокеанского региона в целях повышения эффективности реализации программ, руководителем команды мониторинга и оценки в офисе ЮНЭЙДС во Вьетнаме, советником Программы развития ООН (ПРООН) по Европе и СНГ, а также резидентом - координатором организации в Северной Македонии.

Ранее она также занимала посты во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, работала в некоммерческой организации Pharmaciens Sans Frontières, координировала оказание гуманитарной помощи беженцам.

Окончила Университет Св. Кирилла и Мефодия в Северной Македонии, имеет степени бакалавра и магистра общественного здравоохранения.

(Редактор: Константин Шапиро)

Назначен новый резидент - координатор ООН в Азербайджане - Gallery Image
Назначен новый резидент - координатор ООН в Азербайджане - Gallery Thumbnail
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Иран входит в десятку производителей вакцины от COVID-19 в мире
Иран входит в десятку производителей вакцины от COVID-19 в мире
Обнародованы последние данные по ситуации с коронавирусом в Иране
Обнародованы последние данные по ситуации с коронавирусом в Иране
На объекте Организации по атомной энергии Ирана предотвратили попытку диверсии
На объекте Организации по атомной энергии Ирана предотвратили попытку диверсии
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Манат на этой неделе укрепился к евро (ОБЗОР) Финансы 09:44
В Азербайджане предложено создать совет ректоров вузов Общество 09:40
Назначен новый резидент - координатор ООН в Азербайджане Политика 09:23
Вакцинация детей от коронавируса не рекомендуется - азербайджанский врач Общество 09:09
Азербайджанский мугам прозвучит на Чеховском фестивале в Москве Культура 08:56
Оползень сошел в центральной части Японии, 20 человек пропали без вести Другие страны 08:45
"Лаборатория Касперского" готова помочь предприятиям Азербайджана совершить переход к Industry 4.0. ИКТ 08:24
Rolls-Royce примет участие в разработке двигателя для японского боевого самолета В мире 08:12
Восемь регионов Казахстана в «красной» зоне по коронавирусу Казахстан 07:28
Президент Ирана Хасан Рухани открыл шесть национальных проектов по всей стране Иран 07:07
ЕС и EBRD увеличивают финансирование грузинских компаний Грузия 06:58
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,3 млн человек Турция 06:57
Власти Саудовской Аравии ограничат поездки подданных в ОАЭ, Вьетнам, Эфиопию и Афганистан Арабские страны 06:22
У берегов Турции произошло землетрясение Турция 05:53
Компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке В мире 05:32
Сборная Италии повторила рекорд команды Франции 1984 года Спорт 04:43
Ученые выяснили причину гибели мамонтов В мире 03:44
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 22 США 02:46
Около 300 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля на Западном берегу Израиль 02:08
Переговоры министров ОПЕК+ отложили на понедельник Энергетика 01:33
Сборная Италии обыграла бельгийцев и вышла в полуфинал Евро Спорт 01:01
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,1 Другие страны 00:57
Глава представительства Европейского союза в Азербайджане назначен главой представительства ЕС в Казахстане Политика 00:38
Азербайджан является "окном" в Центральную Азию - посол Аргентины Экономика 00:01
Узбекистан готов к строительству своей первой АЭС Узбекистан 2 июля 23:47
Турция в числе мировых лидеров по борьбе с пандемией - Эрдоган Турция 2 июля 23:13
ОАЭ и Мексика не поддержали продление сделки ОПЕК+ после апреля 2022 года Энергетика 2 июля 23:02
Испания обыграла Швейцарию по пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020 Спорт 2 июля 22:49
США рассчитывают, что вывод американских войск из Афганистана завершится к концу августа США 2 июля 22:32
С хормозганской таможни вывезено более 11 млн тонн товаров Иран 2 июля 22:30
В Грузии опять подорожало топливо Энергетика 2 июля 22:07
Путин и Макрон обсудили Карабах Политика 2 июля 22:02
Один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре на НПЗ «Petromidia» Казахстан 2 июля 21:56
Neqsol Holding и Nobel Oil заинтересованы участвовать в проектах по возобновляемой энергии в Азербайджане Энергетика 2 июля 21:44
Будут рассмотрены инвестиционные возможности итальянских компаний в Туркменистане Туркменистан 2 июля 21:42
В Азербайджане определяется коммуникационная стратегия по страховому просвещению Финансы 2 июля 21:39
Грузия отложила введение правила об обязательном предъявлении результатов ПЦР-теста для вакцинированных иностранцев Грузия 2 июля 21:18
Делегация «Самрук-Казына» и «КазМунайГаз» ознакомилась с работами по усовершенствованию буровой установки Satti (ФОТО) Экономика 2 июля 21:11
Представитель MasterCard огласил программу по безналичным платежам для Азербайджана до 2025 г. Экономика 2 июля 20:45
Военный комитет НАТО посетит Грузию в сентябре Грузия 2 июля 20:29
Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор членам армянского вооруженного формирования Азербайджан 2 июля 20:17
В Азербайджане вузам необходимо предоставить автономию – эксперт Общество 2 июля 19:56
Геостат раскрыл уровень инфляции в Грузии Бизнес 2 июля 19:37
Оргкомитет по подготовке Каспийского экономического форума согласовал программу мероприятия Россия 2 июля 19:31
В связи с завтрашним матчем ЕВРО-2020 в Баку будут организованы экспресс-маршруты Общество 2 июля 19:21
Исламское наследие Азербайджана – мечеть Биби-Эйбат (ВИДЕО) Культура 2 июля 19:18
На северо-востоке Туркменистана появится новое предприятие по производству стройматериалов Строительство 2 июля 18:54
Железные дороги Туркменистана объявили тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 2 июля 18:46
Обнародована повестка следующего внеочередного заседания Милли Меджлиса Политика 2 июля 18:44
В Азербайджане названо число зарегистрированных на портале icazə.e-gov.az свадебных торжеств Общество 2 июля 18:42
Завершились международные лётно-тактические учения «Анатолийский орёл – 2021» (ФОТО/ВИДЕО) Общество 2 июля 18:37
Фирангиз Ализаде награждена юбилейной медалью "100-летие Пограничной службы Азербайджана" Социум 2 июля 18:33
Кыргызстан может выйти на афганский рынок транзитом через Туркменистан Бизнес 2 июля 18:25
Азербайджан и Словакия провели межмидовские политконсультации Политика 2 июля 18:19
Агентство развития медиа Азербайджана реализует проекты поддержки Азербайджан 2 июля 18:18
В Азербайджане трудовые пенсии будут рассчитываться по новым правилам Общество 2 июля 18:13
Ключевую роль в смягчении монетарных условий в Азербайджане продолжает играть госбюджет - эксперт Финансы 2 июля 18:07
Агентство развития медиа Азербайджана будет выдавать журналистам удостоверения Азербайджан 2 июля 18:06
В Азербайджане проведена онлайн-встреча с профильными НПО социально-экономической сферы (ФОТО) Азербайджан 2 июля 18:00
Карабахский конфликт следует исключить из списка «замороженных» ОБСЕ - казахстанский депутат Политика 2 июля 17:59
В Агентстве развития медиа оценили обсуждения в связи с конкурсом поддержки СМИ в Азербайджане Общество 2 июля 17:52
Финподдержка медиа-субъектов в Азербайджане будет продолжена - агентство Общество 2 июля 17:44
Если субъекты медиа не будут использовать помощь по назначению, то она будет приостановлена – глава Агентства развития медиа Азербайджана Азербайджан 2 июля 17:43
Проект по поддержке субъектов онлайн-медиа – новшество в Азербайджане – глава Агентства Общество 2 июля 17:37
За последние 18 лет в Азербайджане обезврежено свыше 22 тыс. преступных группировок - министр Общество 2 июля 17:34
Грузинская Myway Airlines начинает осуществлять грузовые перевозки Транспорт 2 июля 17:30
Кыргызская текстильная индустрия начала осваивать корейский рынок Кыргызстан 2 июля 17:26
Туркменская гидрогеологическая экспедиция перевыполнила план по поиску подземных вод Туркменистан 2 июля 17:23
В Узбекистане ограничили работу Twitter, TikTok и "ВКонтакте" Узбекистан 2 июля 17:20
ЗАО «Южный газовый коридор» в 2020 году получило прибыль более $13 млн Энергетика 2 июля 17:17
В многоквартирных зданиях Азербайджана газовые счетчики будут устанавливаться бесплатно Энергетика 2 июля 17:13
Почти все члены мониторинга ОПЕК+ поддержали позицию ОАЭ о пересмотре квот Энергетика 2 июля 17:11
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара возрос, курс евро понизился Израиль 2 июля 17:08
Россия и ЕС обсудили ситуацию в Карабахе Политика 2 июля 17:05
Двум азербайджанским военным, погибшим в ДТП в Лачине, будет присвоен статус шехида Общество 2 июля 17:04
ВОЗ сообщила, что вариант коронавируса "Дельта" обнаружили в 98 странах Европа 2 июля 17:04
Рамин Байрамлы о важности третьей дозы вакцины от COVID-19 Общество 2 июля 16:58
Азербайджан и Кыргызстан обсудили перспективы расширения сотрудничества Политика 2 июля 16:52
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 2 июля 16:43
Компания SOCAR номинирована как один из крупнейших налогоплательщиков в госбюджет Грузии Энергетика 2 июля 16:41
В Азербайджане выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели 63 человека Общество 2 июля 16:38
В Азербайджане зарегистрировано свыше 6,7 тыс. доменных имен с начала года ИКТ 2 июля 16:34
Демаркация границ между Азербайджаном и Арменией должна осуществляться путем переговоров– докладчик ПА ОБСЕ Политика 2 июля 16:34
Положив конец конфликту, Азербайджан обеспечил безопасность в регионе - депутат Политика 2 июля 16:30
Представительство организации «Репортеры без границ» в Швеции опубликовало статью о гибели азербайджанских журналистов Политика 2 июля 16:21
Глава TƏBİB назвал планируемый срок завершения вакцинации от COVID-19 в Азербайджане Общество 2 июля 16:08
Назначен главный педиатр Азербайджана Общество 2 июля 16:06
Роль газа в Азербайджане будет возрастать по мере падения добычи нефти – МЭА Энергетика 2 июля 16:03
Еврокомиссар по вопросам расширения посетит Азербайджан Политика 2 июля 16:01
TƏBİB переданы новые автомобили для доставки медицинских бригад в отдаленные села Общество 2 июля 15:55
Коронавирус в Израиле: Более 2100 зараженных, 26 из них в тяжелом состоянии Израиль 2 июля 15:54
Фьючерсы на индексы США растут в преддверии публикации внутренних данных США 2 июля 15:53
SOCAR Romania и Wevo реализуют совместные проекты в области внедрения электронных платежных систем Энергетика 2 июля 15:52
Министр культуры встретился с азербайджанскими актерами (ФОТО) Культура 2 июля 15:52
«Гражданский» тип услуги «Asan İmza» стал бесплатным для абонентов Bakcell ИКТ 2 июля 15:48
В Баку прошел гала-вечер сериала "Крик тишины", или Нож в спину (ВИДЕО, ФОТО) Культура 2 июля 15:48
Зангезурский коридор создаст экономические возможности для всего региона - Хикмет Гаджиев Политика 2 июля 15:45
SOCAR AQŞ завершит бурение 3 скважин на месторождении «Западный Абшерон» в 2021 году Энергетика 2 июля 15:37
Поступления в основной капитал Азербайджана от зарубежных инвестиций незначительно сократились Финансы 2 июля 15:32
В ФРГ заявили, что новый локдаун для привитых в стране не потребуется Европа 2 июля 15:32
Все новости