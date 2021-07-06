Франция приветствует освобождение 15 задержанных армян в обмен на карты минных полей

БАКУ /Trend/ - Франция приветствует освобождение Азербайджаном 15 задержанных армян в обмен на передачу Арменией карт минных полей в Физулинском и Зангиланском районах, освобожденных от оккупации.

Об этом передает во вторник Trend со ссылкой на заявление посольства Франции в Азербайджане.

Как говорится в заявлении, этот обмен представляет собой новый важный жест по снижению напряженности в регионе и способствует восстановлению доверия между сторонами.

«Вместе со своими партнерами в рамках сопредседательства в Минской группе (МГ) ОБСЕ Франция призывает к продолжению этой позитивной динамики и остается приверженной вместе со сторонами делу построения прочного мира на Южном Кавказе», - говорится в заявлении.