Франция приветствует освобождение 15 задержанных армян в обмен на карты минных полей
БАКУ /Trend/ - Франция приветствует освобождение Азербайджаном 15 задержанных армян в обмен на передачу Арменией карт минных полей в Физулинском и Зангиланском районах, освобожденных от оккупации.
Об этом передает во вторник Trend со ссылкой на заявление посольства Франции в Азербайджане.
Как говорится в заявлении, этот обмен представляет собой новый важный жест по снижению напряженности в регионе и способствует восстановлению доверия между сторонами.
«Вместе со своими партнерами в рамках сопредседательства в Минской группе (МГ) ОБСЕ Франция призывает к продолжению этой позитивной динамики и остается приверженной вместе со сторонами делу построения прочного мира на Южном Кавказе», - говорится в заявлении.
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