Тайны Еревана: уничтоженные азербайджанские мечети, крепости и архитектура (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский архитектор Лейла Ибрагимова поведала о Ереванской крепости, от которой не осталось ничего, кроме фундамента и мечети. Она подчеркивает, что на всей территории Армении от азербайджанских мечетей, мавзолеев, крепостей и прочей архитектуры не осталось ни следа.

Как сообщает Trend, архитектор отмечает, что следы азербайджанской цивилизации были уничтожены не только в Ереване, но и по всей Армении. И на всем этом возводились новые постройки.

"Разрушить Ханский дворец и на его месте построить коньячный завод. Серьезно? Дворец, в котором в присутствии Грибоедова была впервые поставлена пьеса "Горе от ума". На месте этого дворца осталась лишь табличка, на которой это написано", - сообщает архитектор.

Представляем вашему вниманию сюжет, разоблачающий армянские фальсификации.