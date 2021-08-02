Премьер-министр Азербайджана дал поручения в связи с захоронениями на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана дал поручения в связи с могилами и захоронениями на освобожденных территориях.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, освобождение азербайджанских земель в результате исторической победы над оккупационной армянской армией под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева создало новую ситуацию во всех сферах. По поручению главы государства на освобожденных территориях Азербайджана проводятся работы по разминированию, восстановлению инфраструктуры и строительству.

Согласно информации, собранной комиссией, включая показания свидетелей, граждане Азербайджана, убитые армянской армией и террористическими группировками во время оккупации населенных пунктов во время Первой Карабахской войны, были погребены на теперь уже освобожденных территориях.

Непрофессиональная эксгумация неизвестных могил, обнаруженных при проведении соответствующих работ на освобожденных территориях, и неосторожное обращение с останками могут привести к потере информации, улик и артефактов, что может создать серьезные проблемы при идентификации останков.

Принимая во внимание вышесказанное и важность выяснения участи 3890 азербайджанских граждан, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, премьер-министр Азербайджана дал соответствующим госструктурам поручение информировать Госкомиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан при выявлении массовых захоронений или отдельных могил во время проведения строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях с целью проведения эксгумации специалистами.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)