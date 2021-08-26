Лейла Алиева в своем Instagram-аккаунте поделилась видео о Первом вице-президенте Мехрибан Алиевой
БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась в своем Instagram-аккаунте видео о своей матери, Первом вице-президенте Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.
Как сообщает в четверг Trend, в видеокадры включены фотографии, отражающие детство, юные годы Первой леди Мехрибан Алиевой, а также ее общественно-политическую деятельность.
Представляем это видео:
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