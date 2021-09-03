Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанского спортсмена, завоевавшего третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх «Токио-2020» (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил нашего спортсмена, завоевавшего для нашей страны очередную золотую медаль на Летних Паралимпийских играх «Токио-2020».
Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим глава государства разместил публикацию в своем аккаунте в Twitter.
В публикации говорится: «Еще раз искренне поздравляю Рамана Салехи, завоевавшего 3-ю золотую медаль на Летних Паралимпийских играх в «Токио-2020!».
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